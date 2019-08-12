《異動股》丘鈦科技（１４７８）午後升８％，中期扭虧賺近２億元

《經濟通通訊社１２日專訊》丘鈦（０１４７８）現升８﹒３７％，報７﹒３８元，十天線

（約７﹒０３元）、廿天線（約７﹒２８元）、百天線（約６﹒９４元）；成交約４７２萬股，

涉資３３１４萬元，主動買盤６６％。

丘鈦中午公布中期業績，純利按年由虧轉盈約１﹒８３億元（人民幣．下同），去年同期虧

損６８８６﹒２萬元，每股基本及攤薄盈利分別約為０﹒１５９元及０﹒１５８元，不派息。

期內，毛利按年激增約９６３﹒１％至４﹒１５億元，收入按年升約５７﹒８％至

５０﹒６１元。毛利率約為８﹒２％，較同期的約１﹒２％大幅增長約７個百分點。

收入增長主要因為擴規模的策略取得成效，期內攝像頭模組產品銷售數量較同期大幅增長約

７７﹒５％。

恆生指數現報２５９２４，跌１４點或０﹒０６％，主板成交３１８﹒０１億港元。國企指

數報１００４０，升４６點或０﹒４７％。

上證綜指報２７９５，升２０點或０﹒７３％，成交８９９﹒２５億元。

深成指報８８６７，升７２點或０﹒８２％，成交１０３８﹒２億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

丘鈦科技 （０１４７８） ７﹒３８元 升８﹒３７％

舜宇光學 （０２３８２） ８５﹒９５元 升３﹒５５％

信利國際 （００７３２） ０﹒９８元 升２﹒０８％

比亞迪電子（００２８５） １０﹒７８元 升１﹒３２％

富智康 （０２０３８） ０﹒９７元 升１﹒０４％

高偉電子 （０１４１５） １﹒２７元 升０﹒７９％

瑞聲科技 （０２０１８） ３６﹒４５元 升０﹒６９％

通達集團 （００６９８） ０﹒４８元 無升跌

華顯光電 （００３３４） ０﹒４９元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ａｌ）

