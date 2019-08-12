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即市新聞

12/08/2019 10:48

【駐京專電】潘功勝：擴大對境外機構做市商群，推債券ＥＴＦ產品

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》人行副行長潘功勝近日接受媒體採訪時表
示，豐富債券市場金融工具和交易機制，滿足境外投資者需求，包括擴大對境外機構的做市商群
體，推出債券ＥＴＦ等指數型產品，全面放開回購交易，完善債券市場估值服務，穩妥發展金融
衍生品，完善債券違約處置機制等。
　　截至２０１９年６月末，境外機構在中國銀行間市場累計發行熊貓債２１９１億元（人民幣
．下同），發行主體範圍涵蓋了國際開發機構、外國政府、國際金融機構和非金融企業，存續餘
額較２０１５年末境外機構債券存續餘額增長了１７﹒５倍；已有１８４６家境外投資者進入中
國銀行間市場，持債規模達到１﹒９６萬億元，較２０１５年末增長了２倍。

＊研究推債券置換等市場化債券違約處置手段＊

　　潘功勝表示，目前人行正在會同相關部門抓緊健全違約處置基本制度，配合最高人民法院研
究明確違約債券涉及的法律問題。同時，強化對發行人和中介機構監管，推動跨市場執法，嚴厲
打擊發行欺詐和逃廢債等行為。此外，人民銀行也在積極發展違約債券交易市場，研究推出債券
置換等提高處置效率的市場化的債券違約處置手段。
　　２０１９年上半年違約債券規模為４４２億元，環比下降了４６％，二季度違約債券規模較
一季度又減少了１４７億元。此外，今年上半年發生違約的３２家企業中，有１０家是以前違約
的企業，佔比將近三分之一。

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