《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》微芯生物（滬：６８８３２１）今日在上
交所科創板正式上市，開盤大漲５１１﹒８５％，股價報１２５元人民幣，破科創板開盤漲幅紀
錄。
對微芯生物首日大漲的原因，分析人士認為，一是由於公司是創新原研藥企，屬稀缺標的，
易被炒作；二是今日僅有一隻科創板股票上市，導致部分炒作資金蜂擁而入。
《中證網》引述機構人士表示，目前已拋售。當前在二級市場直接買入科創板股票還需冷靜
等待，盲目追高買入風險很高。
目前微芯生物漲幅回落至３６５％，報９５﹒１８元人民幣。
12/08/2019 13:59
【科創板】微芯生物開盤大漲逾５倍創紀錄，忌盲目追高買入
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》微芯生物（滬：６８８３２１）今日在上
交所科創板正式上市，開盤大漲５１１﹒８５％，股價報１２５元人民幣，破科創板開盤漲幅紀
錄。
對微芯生物首日大漲的原因，分析人士認為，一是由於公司是創新原研藥企，屬稀缺標的，
易被炒作；二是今日僅有一隻科創板股票上市，導致部分炒作資金蜂擁而入。
《中證網》引述機構人士表示，目前已拋售。當前在二級市場直接買入科創板股票還需冷靜
等待，盲目追高買入風險很高。
目前微芯生物漲幅回落至３６５％，報９５﹒１８元人民幣。
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