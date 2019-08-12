  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/08/2019 13:59

【科創板】微芯生物開盤大漲逾５倍創紀錄，忌盲目追高買入

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》微芯生物（滬：６８８３２１）今日在上
交所科創板正式上市，開盤大漲５１１﹒８５％，股價報１２５元人民幣，破科創板開盤漲幅紀
錄。
　　對微芯生物首日大漲的原因，分析人士認為，一是由於公司是創新原研藥企，屬稀缺標的，
易被炒作；二是今日僅有一隻科創板股票上市，導致部分炒作資金蜂擁而入。
　　《中證網》引述機構人士表示，目前已拋售。當前在二級市場直接買入科創板股票還需冷靜
等待，盲目追高買入風險很高。
　　目前微芯生物漲幅回落至３６５％，報９５﹒１８元人民幣。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
興證快訊12/08/2019
港股反覆下跌
FOCUS12/08/2019
【FOCUS】施政報告預告更大膽 宜先全面反思政策失誤免再錯
生財有道12/08/2019
《開市Good Morning》涂國彬：油價下跌PPI難復甦
生財有道12/08/2019
【玩賺QQ】次季手遊收入料大彈兩成 騰訊「爆款」冀持續變現
生財有道12/08/2019
【華為動向】開發者大會亮點逐個捉 華為鴻蒙OS與EMUI 10
國際動態12/08/2019
白宮晤社媒 冀遏網絡極端主義
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金