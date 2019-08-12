【科創板】微芯生物開盤大漲逾５倍創紀錄，忌盲目追高買入

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》微芯生物（滬：６８８３２１）今日在上

交所科創板正式上市，開盤大漲５１１﹒８５％，股價報１２５元人民幣，破科創板開盤漲幅紀

錄。

對微芯生物首日大漲的原因，分析人士認為，一是由於公司是創新原研藥企，屬稀缺標的，

易被炒作；二是今日僅有一隻科創板股票上市，導致部分炒作資金蜂擁而入。

《中證網》引述機構人士表示，目前已拋售。當前在二級市場直接買入科創板股票還需冷靜

等待，盲目追高買入風險很高。

目前微芯生物漲幅回落至３６５％，報９５﹒１８元人民幣。

