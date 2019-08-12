《午市前瞻》港股受內外因素影響，反彈阻力料在２６７００

《經濟通通訊社１２日專訊》上日（９日）美股走低，港股今早低開６９點報２５８６９已

為早市最低位，後有內需股和手機設備股受追捧，令港股一度升至１２９點高見２６０６９點。

不過由於國泰（００２９３）被內地民航局發航空安全風險警示，令母企太古Ａ（０００１９）

股價繼續受壓，因而拖低大市表現，致升幅收窄，恆指最終半日收升２點，報２５９４１點。主

板成交３１３﹒８９億元。國指半日收５２點，報１００３６點。

Ａ股方面，上證綜指半日收報２７９４，升１９點或０﹒７０％。深成指半日收報

８８６３，升６８點或０﹒７８％，兩市成交１９１９﹒９億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）繼撤換前行政總裁范寧後，任職匯控２７年的大中華區行

政總裁黃碧娟亦離任，該股半日挫１﹒５％，報５９﹒１元。港交所（００３８８）軟

０﹒９１％，報２４０元。本周三（１４日）將公布業績的騰訊（００７００），半日漲

１﹒３６％，報３４３元。友邦（０１２９９）微升０﹒７３％，報７６﹒３５元。建行

（００９３９）升０﹒８８％，報５﹒７５元。工行（０１３９８）揚０﹒６％，報５﹒０１元

。平保（０２３１８）微漲０﹒５１％，報８７﹒９元。



＊人幣貶值中資航空受壓，地產股弱勢太Ａ最差藍籌＊



人民幣匯價跌跌不休，中資航空股普遍受壓。東方航空（００６７０）微升０﹒２７％，報

３﹒７３元；國航（００７５３）挫１﹒５３％，報６﹒４２元；南方航空（０１０５５）揚０

﹒４５％，報４﹒４８元。另外，國泰（００２９３）受累於本港政治事件影響，被內地民航局

發航空安全風險警示，半日走低４﹒３７％，報９﹒８５元。

本地地產股普遍受沽壓。其中，太古Ａ（０００１９）遭國泰事件拖累兼被高盛及里昂看淡

，半日挫５﹒２６％，報７７﹒５元，為跌幅最多的藍籌。其他本地地產收租股個別走，新世界

（０００１７）挫２﹒０７％，報９﹒４７元。恆隆地產（００１０１）跌０﹒８８％，

報１８﹒０４元。新地（０００１６）走低１﹒０７％，報１１０﹒８元。九置（０１９９７）

揚０﹒７９％，報４４﹒７５元。長實（０１１１３）挫１﹒１２％，報５２﹒９５元。

內房股個別走，恆大（０３３３３）料中期純利跌近五成，半日挫１﹒３６％，報１８﹒８

元；中海外（００６８８）微升０﹒４％，報２５﹒３元；龍湖集團（００９６０）無升跌，報

２７﹒２元；華潤置地（０１１０９）揚升０﹒１６％，報３０﹒９５元；萬科（０２２０２）

獲華泰證券首予「持有」及目標價３０﹒７０元，股價漲０﹒７３％，報２７﹒５元。



＊旺旺暫最佳藍籌，華潤啤酒為最差國指股＊



內需股個別走，其中資金流入旺旺（００１５１），半日漲２﹒６９％，報６﹒１１元，為

升幅最多的藍籌；康師傅（００３２２）無升跌，報１１﹒９６元；日清食品（０１４７５）獲

聯昌國際首予增持，揚１﹒７９％，報６﹒２７元；蒙牛乳業（０２３１９）軟０﹒６５％，報

３０﹒７５元；不過，華潤啤酒（００２９１）挫２﹒０４％，報３６﹒１元，暫為半日跌幅最

多國指股。

華為開發者大會上媒體發布會高層的消息，華為最早會於９月１９日在歐洲推出

Ｍａｔｅ ３０系列。明日放榜的舜宇（０２３８２）最新獲野村唱好，並維持其目標價及評級

，半日走高２﹒６５％，報８５﹒２元。比亞迪電子（００２８５）漲１﹒５％，報

１０﹒８元。瑞聲（０２０１８）微升０﹒２８％，報３６﹒３元。丘鈦（０１４７８）漲

４﹒２６％，報７﹒１元。雖中金料貿易摩擦對中興（００７６３）影響有限，惟其股價表現反

覆，半日挫２﹒０９％，報１９﹒６８元。

中資電訊股及相關股個別發展，中移動（００９４１）最新獲中銀國際升評級至「買入」，

半日微漲０﹒０８％，報６４﹒９５元。中電信（００７２８）軟０﹒５８％，報３﹒４１元。

中電信（００７２８）跌０﹒５８％，報３﹒４１元。中通服（００５５２）升２﹒０１％，報

５﹒０７元。



＊譚朗蔚：太古Ａ表現差，受國泰及太古地產所累＊



港股今早窄幅上落，最終半日收升２點。富昌證券聯席董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示

，港股受著內外因素影響，外圍因素方面，中美貿易談判料在９月初看到進展，預期美國應該不

會再向中國加徵關稅，以免美國經濟再受到負面影響；內在因素方面，愈見緊張的本地社會因素

，對港股帶來影響。他預期，恆指低跌後料有反彈，上線阻力將在２６７００點，而上星期二（

６日）創出約２５５００點水平有支持

今日表現最差的藍籌股是太古Ａ，譚朗蔚表示，可能是受旗下的國泰航空影響，其貨運表現

持續走差、業績表現不理想，以及最近的政治因素都對國泰帶來負面影響；加上，太古Ａ旗下的

太古地產（０１９７２）所經營的商場受近日本地因素影響，這些都拖低太古Ａ的股價表現。（

ｓｃ、ｊｔ）

