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即市新聞

12/08/2019 16:12

《美元走勢－羅明立》歐元區６月出口料急跌，恐續拖累區內經濟

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒５８　　　１０５﹒３７　　　１０５﹒５３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２１１　　　１﹒１１６９　　　１﹒１１７１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２０７０　　　１﹒２０１７　　　１﹒２０６３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７４９　　　０﹒９７１４　　　０﹒９７４９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４４８　　　７﹒８３８１　　　７﹒８４３７

　　《美元走勢》美國總統特朗普表示，因預期短期內無法與中方達成貿易協定，美方可能會取
消中美官員原定於９月份舉行的貿易談判，反映中美談判陷入膠著狀態。另外，白宮貿易顧問納
瓦羅抨擊近期人民幣匯價轉弱，並威脅會採取行動還擊。言論降低投資者對特朗普促成談判的預
期，投資者憂慮中美貿易爭端很可能進一步升級，加強投資者的避險需求。
　　上周五（９日）美國公布最新生產物價指數按月上升０﹒２％，符合預期；但核心指數卻按
月跌０﹒１％。由於中美貿易談判停滯不前，美國經濟下行風險將進一步增加，聯儲局減息預期
亦同時上升。不過，由於其他經濟體亦各有自身問題，美匯在９７﹒５０附近有所喘定，但暫時
反彈力度不強。預期短期走勢仍然會反覆震盪。
　　英鎊近期表現至為不濟，英國跟歐盟都未有重新展開談判的跡象，反而正為硬脫歐做準備，
上周五英國公布第二季的經濟收縮０﹒２％，反映經濟情況正轉差，加上硬脫歐的負面影響，鎊
匯持續下跌，暫時險守１﹒２０但相信跌穿此水平只是時間問題。
　　本周經濟數據焦點集中在歐洲。周三（１４日），歐元區將會公布第二季ＧＤＰ修正數位，
初值為按季０﹒２％增長，投資者關注修正後會否變成負增長。周五（１６日），歐元區將公布
６月份貿易數據，分析相信於環球經濟放緩的陰影下，歐元區出口數字可能會急跌，進一步拖累
歐元區的經濟表現。
　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１２５０　　　１﹒１１３０　　　１﹒１３００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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