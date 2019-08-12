《美元走勢－羅明立》歐元區６月出口料急跌，恐續拖累區內經濟

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０５﹒５８ １０５﹒３７ １０５﹒５３

歐元╱美元 １﹒１２１１ １﹒１１６９ １﹒１１７１

英鎊╱美元 １﹒２０７０ １﹒２０１７ １﹒２０６３

美元╱瑞郎 ０﹒９７４９ ０﹒９７１４ ０﹒９７４９

美元╱港元 ７﹒８４４８ ７﹒８３８１ ７﹒８４３７



《美元走勢》美國總統特朗普表示，因預期短期內無法與中方達成貿易協定，美方可能會取

消中美官員原定於９月份舉行的貿易談判，反映中美談判陷入膠著狀態。另外，白宮貿易顧問納

瓦羅抨擊近期人民幣匯價轉弱，並威脅會採取行動還擊。言論降低投資者對特朗普促成談判的預

期，投資者憂慮中美貿易爭端很可能進一步升級，加強投資者的避險需求。

上周五（９日）美國公布最新生產物價指數按月上升０﹒２％，符合預期；但核心指數卻按

月跌０﹒１％。由於中美貿易談判停滯不前，美國經濟下行風險將進一步增加，聯儲局減息預期

亦同時上升。不過，由於其他經濟體亦各有自身問題，美匯在９７﹒５０附近有所喘定，但暫時

反彈力度不強。預期短期走勢仍然會反覆震盪。

英鎊近期表現至為不濟，英國跟歐盟都未有重新展開談判的跡象，反而正為硬脫歐做準備，

上周五英國公布第二季的經濟收縮０﹒２％，反映經濟情況正轉差，加上硬脫歐的負面影響，鎊

匯持續下跌，暫時險守１﹒２０但相信跌穿此水平只是時間問題。

本周經濟數據焦點集中在歐洲。周三（１４日），歐元區將會公布第二季ＧＤＰ修正數位，

初值為按季０﹒２％增長，投資者關注修正後會否變成負增長。周五（１６日），歐元區將公布

６月份貿易數據，分析相信於環球經濟放緩的陰影下，歐元區出口數字可能會急跌，進一步拖累

歐元區的經濟表現。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１２５０ １﹒１１３０ １﹒１３００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

