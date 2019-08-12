【華為風波】任正非：過去是為賺小錢，今要戰勝美國

在美國圍堵下，中國電訊設備商巨頭華為海外業務面對重大挑戰。華為簽發新一份內部電郵

，發布任正非在７月３１日的集團活動上，題為「鋼鐵是怎麼煉成的」講話。

華為創辦人任正非表示，有信心、有決心度過這個艱難的歷史時期，並喊出必勝的口號，稱

「過去是為了賺點小錢，現在是為了要戰勝美國。」《香港經濟日報》

