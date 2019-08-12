國泰航空（００２９３）上周五（９日）被內地民航局發出航空安全風險警示，並提出三點
要求。國泰周末聲明指，將遵從民航局要求，並證實被控暴動罪的機師已停飛，另解僱兩名行為
不當的地勤員工，涉外流警員出行資訊。
國泰行政總裁何杲在內部信表示，不同地區監管當局若對國泰有司法權
（ｊｕｒｉｓｄｉｃｔｉｏｎ），國泰都需要遵從，又籲員工不論立場，都要專業地履行職責，
提供安全且舒適的旅程。
民航局至昨晚（１１日）未有交代如何看待國泰回應。《香港經濟日報》（ｚｚ）
12/08/2019 08:38
《修例風暴》國泰（００２９３）解僱兩名地勤，被控暴動機師停飛
國泰航空（００２９３）上周五（９日）被內地民航局發出航空安全風險警示，並提出三點
要求。國泰周末聲明指，將遵從民航局要求，並證實被控暴動罪的機師已停飛，另解僱兩名行為
不當的地勤員工，涉外流警員出行資訊。
國泰行政總裁何杲在內部信表示，不同地區監管當局若對國泰有司法權
（ｊｕｒｉｓｄｉｃｔｉｏｎ），國泰都需要遵從，又籲員工不論立場，都要專業地履行職責，
提供安全且舒適的旅程。
民航局至昨晚（１１日）未有交代如何看待國泰回應。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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