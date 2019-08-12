《修例風暴》國泰（００２９３）解僱兩名地勤，被控暴動機師停飛

國泰航空（００２９３）上周五（９日）被內地民航局發出航空安全風險警示，並提出三點

要求。國泰周末聲明指，將遵從民航局要求，並證實被控暴動罪的機師已停飛，另解僱兩名行為

不當的地勤員工，涉外流警員出行資訊。

國泰行政總裁何杲在內部信表示，不同地區監管當局若對國泰有司法權

（ｊｕｒｉｓｄｉｃｔｉｏｎ），國泰都需要遵從，又籲員工不論立場，都要專業地履行職責，

提供安全且舒適的旅程。

民航局至昨晚（１１日）未有交代如何看待國泰回應。《香港經濟日報》（ｚｚ）

