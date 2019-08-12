《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普本月初突然宣布，９月１日起向餘下３０００
億美元中國進口貨品加徵１０％關稅。《信報》引述貿發局助理首席經濟師陳永健表示，暫未調
整本港全年出口升２％的預測，仍要觀望美國正式頒布的終極關稅清單詳情，例如早前曾獲豁免
加稅的貨品能否幸免，但認為即使所有貨品被加徵１０％關稅，仍不致「天塌下來」，建議廠商
加快開拓其他市場。（ｈｌ）
12/08/2019 09:19
【本港經濟】貿發局：暫未調整港全年出口增２％預測，籲拓新市場
《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普本月初突然宣布，９月１日起向餘下３０００
億美元中國進口貨品加徵１０％關稅。《信報》引述貿發局助理首席經濟師陳永健表示，暫未調
整本港全年出口升２％的預測，仍要觀望美國正式頒布的終極關稅清單詳情，例如早前曾獲豁免
加稅的貨品能否幸免，但認為即使所有貨品被加徵１０％關稅，仍不致「天塌下來」，建議廠商
加快開拓其他市場。（ｈｌ）
|國際動態12/08/2019
白宮晤社媒 冀遏網絡極端主義
|生財有道09/08/2019
【嚟緊炒D乜】中信國際電訊估值吸引 業績公布在即可炒返轉！
|生財有道09/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵短期可上望52元
|FOCUS09/08/2019
【FOCUS】CPI、PPI分化加劇 央媽減息更見左右為難
|國際動態09/08/2019
槍械取代移民 成美網民頭號話題
|FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰