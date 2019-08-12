【本港經濟】貿發局：暫未調整港全年出口增２％預測，籲拓新市場

《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普本月初突然宣布，９月１日起向餘下３０００

億美元中國進口貨品加徵１０％關稅。《信報》引述貿發局助理首席經濟師陳永健表示，暫未調

整本港全年出口升２％的預測，仍要觀望美國正式頒布的終極關稅清單詳情，例如早前曾獲豁免

加稅的貨品能否幸免，但認為即使所有貨品被加徵１０％關稅，仍不致「天塌下來」，建議廠商

加快開拓其他市場。（ｈｌ）

