【修例風暴】香港快運取消今明兩日１１班機，因應機場運作受阻

《經濟通通訊社１２日專訊》香港快運因應機場運作受阻，取消今日餘下７班及明日凌晨和

早上４班航班，涉及來往曼谷、布吉、東京羽田、寧波和濟州的航班。

機管局早前公布，受公眾在機場集會影響，機場運作已嚴重受抯，所有航班登記服務須即時

暫停。除已完成航班登機程序的離港航班，以及正前往香港的抵港航班外，其餘今日所有航班已

全部取消。（ｂｉ）（ｚｚ）

