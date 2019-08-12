【修例風暴】國泰（０２９３）豁免乘客重新訂位及改航點費用

《經濟通通訊社１２日專訊》國泰航空（００２９３）表示，有關今日往來香港航班之特別

票務安排，國泰航空╱國泰港龍航空由即時起豁免乘客重新訂位及更改航點之費用。

此項特別豁免適用於所有今日或以前經由全球辦事處發出，並於今年８月１２日至８月１３

日期間，涉及香港並已確認機位之國泰╱國泰港龍航空機票。

機管局下午宣布，受機場集會影響，除已完成航班登機程序的離港航班，和正前往香港的抵

港航班外，其餘今日所有航班全部取消，所有登機服務即時暫停。（ｂｉ）

