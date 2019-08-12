《經濟通通訊社１２日專訊》中信銀行（國際）宣布，該行早前因應市面情況而暫停服務的
大埔分行，於今日上午９時起恢復運作。信銀國際所有分行全面正常服務。（ｃｌ）（ｚｚ）
12/08/2019 09:19
【修例風暴】信銀國際全線分行今早恢復正常服務
《經濟通通訊社１２日專訊》中信銀行（國際）宣布，該行早前因應市面情況而暫停服務的
大埔分行，於今日上午９時起恢復運作。信銀國際所有分行全面正常服務。（ｃｌ）（ｚｚ）
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