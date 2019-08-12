《經濟通通訊社１２日專訊》據《彭博》引述消息人士報道，國企華融國際上周五向員工發
通知，要求他們在公務或私人行程中，選擇國泰航空（００２９３）及子公司港龍以外的航空公
司。
國泰部分員工參與近兩個月因政府修訂逃犯條例而引發的示威活動，中國民航局上周亦向國
泰提出一系列要求，報道指，事件表明北京方面準備對有關員工參與抗議活動的公司採取行動，
相關員工正面臨越來越多的後果。國泰航空股價今日最多跌４﹒７％至９﹒８２元。
華融國際和國泰代表並無就事件回應。（ｓｋ）
12/08/2019 14:54
【修例風暴】傳華融呼籲員工勿乘搭國泰及港龍航班
《經濟通通訊社１２日專訊》據《彭博》引述消息人士報道，國企華融國際上周五向員工發
通知，要求他們在公務或私人行程中，選擇國泰航空（００２９３）及子公司港龍以外的航空公
司。
國泰部分員工參與近兩個月因政府修訂逃犯條例而引發的示威活動，中國民航局上周亦向國
泰提出一系列要求，報道指，事件表明北京方面準備對有關員工參與抗議活動的公司採取行動，
相關員工正面臨越來越多的後果。國泰航空股價今日最多跌４﹒７％至９﹒８２元。
華融國際和國泰代表並無就事件回應。（ｓｋ）
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