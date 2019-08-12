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12/08/2019 18:26

【本港樓市】中原：７月二手公屋買賣降至４６宗，創九個月新低

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，今年７月份二手公
屋買賣合約登記錄得４６宗，總值１﹒３６億元，較６月的７１宗及２﹒０７億元，分別下跌
３５﹒２％及３４﹒５％。數字是自２０１８年１０月的３５宗及１﹒０３億元之後，創九個月
新低。
　　中原地產指出，二手公屋交投連跌兩個月，反映中美貿易戰惡化，社會運動持續，新居屋超
額認購凍結購買力等事件影響，公屋居民的買樓步伐明顯放緩。
　　今年７月份買賣登記金額最高的是黃大仙鳳德邨雪鳳樓３３樓的單位，成交價錄５２６萬元
。（ｃｌ）

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