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12/08/2019 16:40

【修例風暴】張建宗下午５時１５分聯同李家超及陳帆會見傳媒

　　《經濟通通訊社１２日專訊》政府宣布，政務司司長張建宗將於今日下午５時１５分聯同保
安局局長李家超和運輸房局局長陳帆在政府總部地下演講廳舉行記者會。（ｃｌ）（ｚｚ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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