《經濟通通訊社１２日專訊》國泰航空（００２９３）宣布，該公司及旗下國泰港龍已獲香
港機場管理局通知，由於香港國際機場正舉行公眾集會，所有於今天的離港航班已取消，即時生
效。此情況將維持至明日（１３日）。
國泰建議乘客於今、明兩日延遲非必要行程，並不要前往機場。另外，市區預辦登機服務亦
已暫停。國泰提醒所有即將乘搭航班的旅客，應在前往機場前先查看航班狀況。
（ｃｌ）（ｚｚ）
12/08/2019 17:38
【修例風暴】國泰航空：離港航班已取消，此情況將維持至周二
《經濟通通訊社１２日專訊》國泰航空（００２９３）宣布，該公司及旗下國泰港龍已獲香
港機場管理局通知，由於香港國際機場正舉行公眾集會，所有於今天的離港航班已取消，即時生
效。此情況將維持至明日（１３日）。
國泰建議乘客於今、明兩日延遲非必要行程，並不要前往機場。另外，市區預辦登機服務亦
已暫停。國泰提醒所有即將乘搭航班的旅客，應在前往機場前先查看航班狀況。
（ｃｌ）（ｚｚ）
|興證快訊12/08/2019
港股反覆下跌
|FOCUS12/08/2019
【FOCUS】施政報告預告更大膽 宜先全面反思政策失誤免再錯
|生財有道12/08/2019
《開市Good Morning》涂國彬：油價下跌PPI難復甦
|生財有道12/08/2019
【玩賺QQ】次季手遊收入料大彈兩成 騰訊「爆款」冀持續變現
|生財有道12/08/2019
【華為動向】開發者大會亮點逐個捉 華為鴻蒙OS與EMUI 10
|國際動態12/08/2019
白宮晤社媒 冀遏網絡極端主義
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰