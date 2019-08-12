【修例風暴】國泰航空：離港航班已取消，此情況將維持至周二

《經濟通通訊社１２日專訊》國泰航空（００２９３）宣布，該公司及旗下國泰港龍已獲香

港機場管理局通知，由於香港國際機場正舉行公眾集會，所有於今天的離港航班已取消，即時生

效。此情況將維持至明日（１３日）。

國泰建議乘客於今、明兩日延遲非必要行程，並不要前往機場。另外，市區預辦登機服務亦

已暫停。國泰提醒所有即將乘搭航班的旅客，應在前往機場前先查看航班狀況。

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