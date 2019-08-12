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即市新聞

12/08/2019 19:13

《再戰明天》希慎和舜宇派業績，美國公布７月消費者物價指數

　　《經濟通通訊社１２日專訊》明午，德國公布８月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數；明晚，
美國公布７月消費者物價指數。

＊澳洲央行助理總裁肯特出席活動＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，澳洲央行助理總裁肯特參加一場早餐
會活動。

＊美國公布７月財政預算月報＊

　　在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布７月財政預算月報，料財赤由７６９億美元擴大
至１２００億美元。
　　明早７：５０ａｍ，日本公布７月生產者物價指數，月率料由下滑０﹒５％升上０﹒１％；
年率跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒５％。８：００ａｍ，新加坡公布第二季國內生產總值季率，
料由３﹒８％跌至下滑２﹒９％；年率料由１﹒２％回落至０﹒２％。

＊美國公布７月消費者物價指數＊

　　明午４：３０ｐｍ，英國公布６月國際勞工組織失業率（過去三個月），料維持於３﹒８％
。５：００ｐｍ，德國公布８月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數，料由負２４﹒５轉差至負２８
；現況指數料由負１﹒１轉差至負６﹒５。
　　明晚８：３０ｐｍ，美國公布７月消費者物價指數，月率料由０﹒１％升上０﹒３％；年率
料由１﹒６％升上１﹒７％。

＊希慎和舜宇派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：李寧（０２３３１）、舜宇光學科技（０２３８２）、裕
元集團（００５５１）、希慎興業（０００１４）、銀河娛樂（０００２７）、越秀地產
（００１２３）和萬洲國際（００２８８）等。（ｈｏ）

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