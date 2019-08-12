《再戰明天》希慎和舜宇派業績，美國公布７月消費者物價指數

《經濟通通訊社１２日專訊》明午，德國公布８月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數；明晚，

美國公布７月消費者物價指數。



＊澳洲央行助理總裁肯特出席活動＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，澳洲央行助理總裁肯特參加一場早餐

會活動。



＊美國公布７月財政預算月報＊



在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布７月財政預算月報，料財赤由７６９億美元擴大

至１２００億美元。

明早７：５０ａｍ，日本公布７月生產者物價指數，月率料由下滑０﹒５％升上０﹒１％；

年率跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒５％。８：００ａｍ，新加坡公布第二季國內生產總值季率，

料由３﹒８％跌至下滑２﹒９％；年率料由１﹒２％回落至０﹒２％。



＊美國公布７月消費者物價指數＊



明午４：３０ｐｍ，英國公布６月國際勞工組織失業率（過去三個月），料維持於３﹒８％

。５：００ｐｍ，德國公布８月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數，料由負２４﹒５轉差至負２８

；現況指數料由負１﹒１轉差至負６﹒５。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布７月消費者物價指數，月率料由０﹒１％升上０﹒３％；年率

料由１﹒６％升上１﹒７％。



＊希慎和舜宇派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：李寧（０２３３１）、舜宇光學科技（０２３８２）、裕

元集團（００５５１）、希慎興業（０００１４）、銀河娛樂（０００２７）、越秀地產

（００１２３）和萬洲國際（００２８８）等。（ｈｏ）

