【企業盈警】寶申（８１５１）料上半年將錄得公司擁有人應佔虧損

《經濟通通訊社１２日專訊》寶申控股（０８１５１）公布，截至６月３０日止六個月，預

期集團於該期間將錄得公司擁有人應佔虧損，而於去年同期則錄得公司擁有人應佔溢利。

上半年盈轉虧主要由於毛利減少約５１０萬元人民幣，主要受噴漆外圍部件及噴塑外圍部件

的銷售減少導致集團產品單位製造費用增加所推動；及接獲有關公司股份於ＧＥＭ上市的政府補

助減少約４００萬元人民幣。（ｂｎ）

