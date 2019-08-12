《經濟通通訊社１２日專訊》寶申控股（０８１５１）公布，截至６月３０日止六個月，預
期集團於該期間將錄得公司擁有人應佔虧損，而於去年同期則錄得公司擁有人應佔溢利。
上半年盈轉虧主要由於毛利減少約５１０萬元人民幣，主要受噴漆外圍部件及噴塑外圍部件
的銷售減少導致集團產品單位製造費用增加所推動；及接獲有關公司股份於ＧＥＭ上市的政府補
助減少約４００萬元人民幣。（ｂｎ）
12/08/2019 12:26
【企業盈警】寶申（８１５１）料上半年將錄得公司擁有人應佔虧損
《經濟通通訊社１２日專訊》寶申控股（０８１５１）公布，截至６月３０日止六個月，預
期集團於該期間將錄得公司擁有人應佔虧損，而於去年同期則錄得公司擁有人應佔溢利。
上半年盈轉虧主要由於毛利減少約５１０萬元人民幣，主要受噴漆外圍部件及噴塑外圍部件
的銷售減少導致集團產品單位製造費用增加所推動；及接獲有關公司股份於ＧＥＭ上市的政府補
助減少約４００萬元人民幣。（ｂｎ）
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