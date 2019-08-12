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12/08/2019 17:21

【企業盈警】遠見（８６２）料全年錄虧損，投資物業公平值減少

　　《經濟通通訊社１２日專訊》遠見控股（００８６２）公布，預期集團截至今年６月３０日
止年度將錄得虧損。
　　主要歸因於：（ｉ）投資物業之公平值減少。集團之投資物業於今年６月３０日之公平值需
由獨立合資格估值師評估。根據估值師的初步評估結果，本財政年度將錄得公平值虧損約
１３１０萬元。公平值變動為非現金項目，對集團之現金流量將不會構成影響；及（ｉｉ）財政
年度內有關勘探及評估資產之撇銷或減值約５６７０萬元。
　　公司預期全年業績於今年９月底前刊發。（ｂｎ）

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