會德豐中期純利跌３％至８３億元，派中期股息５２﹒５仙

《經濟通通訊社１２日專訊》會德豐（０００２０）公布截至今年６月底止中期業績，集團

純利按年跌３﹒２％至８３﹒２７億元，每股基本盈利４﹒０７元，中期股息每股５２﹒５仙。

期內，收入按年增２３﹒５％至２１７﹒１３億元，營業盈利升３１﹒４％至１２６﹒７９

億元。（ｋｙ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

