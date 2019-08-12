《經濟通通訊社１２日專訊》會德豐（０００２０）公布截至今年６月底止中期業績，集團
純利按年跌３﹒２％至８３﹒２７億元，每股基本盈利４﹒０７元，中期股息每股５２﹒５仙。
期內，收入按年增２３﹒５％至２１７﹒１３億元，營業盈利升３１﹒４％至１２６﹒７９
億元。（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
12/08/2019 16:40
會德豐中期純利跌３％至８３億元，派中期股息５２﹒５仙
《經濟通通訊社１２日專訊》會德豐（０００２０）公布截至今年６月底止中期業績，集團
純利按年跌３﹒２％至８３﹒２７億元，每股基本盈利４﹒０７元，中期股息每股５２﹒５仙。
期內，收入按年增２３﹒５％至２１７﹒１３億元，營業盈利升３１﹒４％至１２６﹒７９
億元。（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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