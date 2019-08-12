利福（１２１２）中期多賺近４５％至１２﹒９億元，中期息３０仙

《經濟通通訊社１２日專訊》利福國際（０１２１２）公布截至今年６月底止中期業績，純

利約為１２﹒８６億元，按年升４４﹒８％，每股基本盈利０﹒８５６元，派中期息３０仙，去

年同期派２９﹒５仙。

期內，集團持續經營業務營業額為２１﹒０３億元，按年跌１﹒８％；毛利約為１５﹒５７

億元，按年跌１﹒３％。（ｋｉ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

