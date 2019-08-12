《經濟通通訊社１２日專訊》利福國際（０１２１２）公布截至今年６月底止中期業績，純
利約為１２﹒８６億元，按年升４４﹒８％，每股基本盈利０﹒８５６元，派中期息３０仙，去
年同期派２９﹒５仙。
期內，集團持續經營業務營業額為２１﹒０３億元，按年跌１﹒８％；毛利約為１５﹒５７
億元，按年跌１﹒３％。（ｋｉ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
12/08/2019 12:12
利福（１２１２）中期多賺近４５％至１２﹒９億元，中期息３０仙
《經濟通通訊社１２日專訊》利福國際（０１２１２）公布截至今年６月底止中期業績，純
利約為１２﹒８６億元，按年升４４﹒８％，每股基本盈利０﹒８５６元，派中期息３０仙，去
年同期派２９﹒５仙。
期內，集團持續經營業務營業額為２１﹒０３億元，按年跌１﹒８％；毛利約為１５﹒５７
億元，按年跌１﹒３％。（ｋｉ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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