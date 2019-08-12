【企業盈喜】金嗓子料中期溢利將按年有較大幅度增加

《經濟通通訊社１２日專訊》金嗓子（０６８９６）發盈喜，預期截至今年６月底止中期溢

利將按年有較大幅度增加。

集團指，溢利增加主要由於集團今年進一步加強金嗓子喉片（ＯＴＣ）全國渠道重塑及金嗓

子兩票制渠道優化工作見成效，令今年上半年整體銷售額增加。（ｓｋ）

