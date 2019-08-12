【企業盈喜】實德環球料中期溢利將按年增加２至３倍

《經濟通通訊社１２日專訊》實德環球（００４８７）發盈喜，預期截至今年６月底止六個

月的未經審核綜合溢利將按年增加２至３倍。

公司指，溢利增加主要由於集團應佔與其旗艦投資項目十六浦有關之聯營公司溢利增加。

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