《經濟通通訊社１２日專訊》綠科科技國際（００１９５）發盈喜，預期截至今年６月底止
，中期淨溢利將錄得較大上升。
集團指，錄得淨溢利大幅上升，主要由於集團所持有位於澳洲塔斯曼尼亞的錫礦資產價值於
今年六月底之初步估值，出現可能減值虧損撥回。（ｓｋ）
12/08/2019 18:00
【企業盈喜】綠科科技國際料中期淨溢利將錄得較大上升
《經濟通通訊社１２日專訊》綠科科技國際（００１９５）發盈喜，預期截至今年６月底止
，中期淨溢利將錄得較大上升。
集團指，錄得淨溢利大幅上升，主要由於集團所持有位於澳洲塔斯曼尼亞的錫礦資產價值於
今年六月底之初步估值，出現可能減值虧損撥回。（ｓｋ）
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