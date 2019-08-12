【企業盈喜】綠科科技國際料中期淨溢利將錄得較大上升

《經濟通通訊社１２日專訊》綠科科技國際（００１９５）發盈喜，預期截至今年６月底止

，中期淨溢利將錄得較大上升。

集團指，錄得淨溢利大幅上升，主要由於集團所持有位於澳洲塔斯曼尼亞的錫礦資產價值於

今年六月底之初步估值，出現可能減值虧損撥回。（ｓｋ）

