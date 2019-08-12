【企業盈警】中國秦發料中期純利將按年下跌５８﹒８％

《經濟通通訊社１２日專訊》中國秦發（００８６６）發盈警，預期截至今年６月底止，中

期純利將錄得不低４０００萬元人民幣，按年下跌５８﹒８％。

公司指，純利下跌主要由於平均煤炭售價減少，惟部分由於集團煤礦產量增加１８％導致固

訂單位成本減少而被抵銷。（ｓｋ）

