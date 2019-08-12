《小傳日記》魚缸今再現牛皮，重上二萬六無期？

《小傳日記》噚晚（１１日）香江嘅示威活動持續，魚缸又好似上幾個星期一一樣，今朝

（１２日）即低開６９點報２５８６９。不過，之後就即時轉為踢高，都曾經升起過１３０點見

２６０６９，重上二萬六關口。不過，下晝太古Ａ（０００１９）繼續受屐飛（００２９３）影

響，魚缸即時再倒跌，最終以全日最低位２５８２４收市，跣低１１４點或近半巴仙，主板成交

５８７﹒８４億銀減少逾１４巴仙。國貨佬指數收報９９９７點，微升４點，未能重上返萬點關

。

不過，Ａ場就表現向好，上證收報２８１４點，起哄４０點或逾１巴仙。深證收報８９７８

點，起哄１８３點或逾２巴仙，兩市合共成交３６２７億銀人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）大中華區行政總裁黃碧娟唔做，雖然官方話同范寧唔

做無關，不過今日都撻低近２巴仙，收報５９﹒０５銀。生發發（００３８８）跣低１巴仙，收

報２３９﹒８銀。ＱＱ（００７００）星期三（１４號）放榜，缸友們都撐實，全日踢高近半巴

仙，收報３４０銀。ＡＩＡ（０１２９９）今朝開７５銀，之後就跟住魚缸插水，最終跌一毫半

子，報７５﹒６５銀。中移動（００９４１）畀中銀國際升評級到「掃貨」，「他屐」維持７８

銀，最終跌逾半巴仙，收報６４﹒５５銀。

神州神華（０１０８８）就起哄升逾２巴仙，報１５﹒１銀，係表現最勁國貨佬！



＊華為谷新機舜宇高高飛，神州發禁令屐飛跌不停＊



神州電訊設備商華為喺過去周末舉行發布會，預告下月將有新機推出，其中焦點更落喺佢地

自家研發嘅新運作系統「鴻蒙」身上。手機設備佬受消息刺激都吸引唔少資金。聽日放榜嘅舜宇

（０２３８２）更走高近４巴仙，報８６銀，係表現最勁嘅藍戰士！富智康（０２０３８）上半

年虧損收窄至約８４０８萬美金，揚逾１巴仙，報０﹒９７銀。丘鈦（０１４７８）就喺今日放

榜，上半年扭虧為盈，賺近兩億銀，急漲近８巴仙，報７﹒３５銀。瑞聲（０２０１８）就無升

跌，報３６﹒２銀。

呢排唔少示威活動嘅場地都牽涉香江機場，加上訪港旅客下跌，屐飛都幾頭痕。最新神州仲

落ｏｒｄｅｒ，向屐飛發出重大航空安全風險警示，禁止參與同支持非法示威嘅員工執行神州航

班職務，公司插水近半成，報９﹒８銀。太古系嘅股份都被連累，太古Ａ滑逾６巴仙，報

７６﹒７銀，更加係包尾藍戰士。太古Ｂ（０００８７）亦仆低近半成，報１２﹒３６銀。太古

地產（０１９７２）亦腳軟逾５巴仙，報２５﹒５５銀。



＊內需皆受捧潤啤失晒寵，地產未止瀉新世界棄捨＊



部分內需佬今日都有撐實，旺旺（００１５１）鏟高近３巴仙，報６﹒１銀。達利

（０３７９９）起哄逾１巴仙，報４﹒９５銀。青啤（００１６８）醒神升近２巴仙，報

４７﹒８５銀。日清（０１４７５）畀聯昌國際首予「增持」評級，「他屐」７﹒５９銀，踢高

近１巴仙，報６﹒２２銀。不過潤啤（００２９１）撻低逾１巴仙，報３６﹒３銀，係表現最差

國貨佬。蒙牛（０２３１９）亦縮水逾１巴仙，報３０﹒５銀。

上星期五公布咗最新中原城市領先指數，報１８８﹒４３點，按周跌０﹒１７個巴仙，近

５周已回軟逾１巴仙，本地地產佬只可以繼續表現軟腳蟹。新世界發展（０００１７）劈逾３巴

仙，報９﹒３７銀。嘉華（００１７３）插水近３巴仙，報３﹒７２銀。恆地（０００１２）縮

水近２巴仙，報３７﹒４銀。長實（０１１１３）跣低近２巴仙，報５２﹒６５銀。新地

（０００１６）撻低近２巴仙，報１１０﹒３銀。信置（０００８３）仆低近１巴仙，報

１１﹒３２銀。恆隆地產（００１０１）軟近１巴仙，報１８﹒０２銀。



＊神州魚缸揚中資券商強，出貨量增多家電笑呵呵＊



雖然香江魚缸今日表現牛皮，但神州魚缸表示反而踢高，帶動晒班神州券商佬。中信建投（

０６０６６）鏟高６巴仙，報５﹒３銀。海通證券（０６８３７）起哄近２巴仙，報７﹒３銀。

中信証券（０６０３０）踢高逾１巴仙，報１３﹒７銀。華泰証券（０６８８６）醒神升近１巴

仙，報１１﹒７６銀。神州銀河（０６８８１）省鏡升逾１巴仙，報３﹒７９銀。廣發証券（０

１７７６）微踢逾半巴仙，報７﹒７２銀。國泰君安（０２６１１）微升逾半巴仙，報

１１﹒１２銀。

花旗國際數據資訊公司最新報告，今年首季神州智能電視「孖屐」出貨量按年增近２巴仙至

約１０８４萬台，到２０２３年市場「孖屐」仲會有４９３８萬台。ＴＣＬ電子（０１０７０）

鏟高近４巴仙，報３﹒３７銀。海信家電（００９２１）踢高近３巴仙，報７﹒９１銀。國美零

售（００４９３）起哄逾１巴仙，報０﹒７４銀。海爾電器（０１１６９）醒神漲近１巴仙，報

１８﹒６８銀。請請！



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