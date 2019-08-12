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即市新聞

12/08/2019 10:49

《真知灼見－溫灼培》減息不代表美元走弱

　　《真知灼見》不少市場分析以美國今年內仍有兩次減息機會為由，看淡美元匯價前景，對於
這觀點筆者並不認同。相反筆者卻留意到，就是近期市場對美國減息預期高漲，以美元之外最大
貨幣歐元為例，其只能作出有限度反彈，當升至靠近１﹒１２５０美元，其升勢便似已無以為繼
。從這可反映出市場根本不願拋美元買歐元。

＊英國脫歐安排影響美元走勢＊

　　筆者過去已多次指出，往後決定美元方向因素並非在於美國息率變化，而是在於英國「脫歐
」的安排上。如英國要在１０月３１日的限期離開歐盟單一市場，不論是有協議或無協議下離開
，其帶來衝擊相信英國均難承受。基於英國與歐盟的千絲萬縷關系，當英經濟受到衝擊，料歐元
區經濟某程度上亦會受負面影響。而當英鎊、歐元兌美元匯價同時下跌，可以想像美匯指數料將
有機會攀到９９或１００指數點水平。還有，當中美貿易磨擦擴大，相信也會驅使資金轉往美債
市場避險，利美元走強。而聯儲局今年餘下會否真有兩次減息機會仍是個迷。如日後減息機會降
亦將利好美元。

＊英鎊料跌穿１﹒２美元支持＊

　　反觀英國，上周五（９日）英國公布第二季ＧＤＰ按季收縮０﹒２％，年增長亦僅為
１﹒２％。明顯，「脫歐」的不穩定因素已削弱英經濟。近期英國「脫歐」未見有新進展。只聽
到歐盟謂英國約翰遜政府未見積極與其談判。由於時間不在英國的一方。愈是接近１０月底的「
脫歐」期限，倘英國仍遲遲未有「脫歐」協議，料英鎊將有機會跌穿１﹒２０美元支持甚至向１
﹒１４５０美元低位進發。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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