《保障全方位－左偉豪》人生馬拉松需有攻守兼備的儲蓄方案

《保障全方位》近年香港捲起一股馬拉松熱潮，越來越多市民投入這項有益心身的運動。有

人說，人生也是一場馬拉松，而對平均壽命已躍升為全球第一的港人而言，路程就更長。由此可

見，我們要達到不同的人生階段財務Ｃｈｅｃｋｐｏｉｎｔ已殊不容易，更遑論更長遠的終點退

休生活安排了。



＊充裕儲蓄成就不同財務目標＊



雖然，政府先後推出強積金和公共年金計劃，加上即將出爐的自願醫保，成功喚起更多市民

對退休及保障的關注。不過，相信大家都明白，單靠強積金或年金未必足夠支持龐大的退休生活

開支，加上我們還有很多人生里程碑如結婚、置業、子女升學及創業等，都需要充裕儲蓄才能成

事。因此，在財富增值路上，我們需要一個充滿動力及有效的儲蓄方案，方能達成心中所需所想

。

在銀行存款利率近乎零的情況下，通脹日益削弱購買力，假如市民想事半功倍，要一邊儲蓄

，一邊獲取可觀的回報，讓資產穩健升值，就要善用市場上不同的資產增值工具，保險產品就是

其一。不同類型的儲蓄保障計劃如儲蓄壽險、年金、投資相連保險等，各具不同年期、回報率、

派發紅利的條件及額外保障，市民可按不同的財務需要而選擇合適的計劃。

不過，很多人認為傳統儲蓄保險的彈性較低，一旦急需周轉或應付人生不同階段的財務需要

時，保單未必可以提供現金流動性，難以做到攻守兼備。至於在資產增值及紅利回報方面，亦較

一些高風險的投資產品顯得平穩溫和。

其實，市民想透過保險產品做到攻守兼備並非難事，市場上有一些嶄新的分紅壽險計劃，致

力提升中、長線儲蓄回報的潛力，又具高度靈活彈性的特性，以滿足不同需求，並且能為下一代

作累積財富。



＊非保證紅利提升長線回報潛力＊



在保單生效滿指定年期後，該類計劃就會提供兩項每年宣派的非保證的紅利，分別為保額增

值紅利及終期紅利。比起一般的傳統計劃，保單持有人更快享受到資本增值的效果。當有任何現

金周轉需要，亦可從保單提取上述已宣派的紅利之現金價值，以應付人生不同階段的財務需要。

在這場人生競賽中，我們需要一個攻守兼備的儲蓄方案來提供強而有力的支援，協助迎接滿

載機遇的未來，同時在退休終點累積豐厚的財富。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛首席壽險產品總監 左偉豪》

