本港政治氣氛緊張，港股全日挫１１４點收２５８２４，成交再縮

《經濟通通訊社１２日專訊》上周五（９日）美股三大指數全線下挫，港股缺乏利好消息支

持，今早亦低開６９點報２５８６９點。Ａ股反彈，帶動港股亦有早段最多升１２９點見

２６０６９點，手機設備股受惠華為最新公布新機及新系統帶動上揚，重磅股騰訊

（００７００）績前亦有資金吸納。然而，港股兩萬六關口很快便得而復失，受本地政治氣氛緊

張及示威活動影響，地產股、港鐵（０００６６）及國泰（００２９３）沽壓重。下午恆指由升

轉跌，最終以全日最低位收市，報２５８２４點跌１１４點或跌０﹒４４％，主板成交

５８７﹒８４億元減少逾１４％。

國企指數報９９９７，升４點或升０﹒０４％。

Ａ股造好，上證指數報２８１４，升４０點或升１﹒４５％；深成指數報８９７８，升

１８３點或升２﹒０８％，兩市成交３６３２﹒３億元人民幣。

重磅股方面，繼撤換前行政總裁范寧後，匯控（００００５）大中華區行政總裁黃碧娟亦離

任，該股再瀉跌１﹒５８％，報５９﹒０５元；港交所（００３８８）亦繼續受壓，跌

０﹒９９％，報２３９﹒８元；騰訊升幅收窄，微漲０﹒４７％，報３４０元；友邦

（０１２９９）軟０﹒２％，報７５﹒６５元；中移動（００９４１）跌０﹒５４％，報

６４﹒５５元；建行（００９３９）升０﹒５３％，報５﹒７３元。



＊國泰遭內地發安全警示，太古系全線插水＊



華為下月推出新機及新運作系統「鴻蒙」，帶動手機設備股上升。即將在明日（１３日）公

布業績的舜宇光學（０２３８２）漲３﹒６１％，報８６元，為全日最佳表現藍籌；富智康

（０２０３８）上半年虧損收窄至約８４０８萬美元，胳餵升１﹒０４％，報０﹒９７元；丘鈦

科技（０１４７８）上半年扭虧為盈，賺近兩億元，股價飆７﹒９３％，報７﹒３５元；通達

（００６９８）走高２﹒１１％，報０﹒４８５元。

內地民航局向國泰發出重大航空安全風險警示，禁止參與和支持非法示威的員工執行內地航

班職務，國泰急插４﹒８５％，報９﹒８元；連累母公司太古系亦捱沽，太古Ａ（０００１９）

挫６﹒２３％，報７６﹒７元，為跌幅最大藍籌；太古Ｂ（０００８７）走低４﹒９２％，報

１２﹒３６元；太古地產（０１９７２）亦向下５﹒３７％，報２５﹒５５元。

本地示威活動持續，政局亦沒有緩和跡象，加上近日訪港旅客減少，影響零售市道。零售及

珠寶股走弱，莎莎（００１７８）跌２﹒６３％，報１﹒８５元；謝瑞麟（００４１７）挫

２﹒０７％，報１﹒４２元；周生生（００１１６）軟１﹒２％，報９﹒８８元；六福

（００５９０）走低２﹒６２％，報２０﹒４５元。



＊中證監擬為券商投資鬆綁，中資券商股上揚＊



中證監擬放寬證券公司深度參與市場交易的相關規限，中資券商股普遍造好。中信建投

（０６０６６）飆６％，報５﹒３元；中信証券（０６０３０）漲１﹒４８％，報１３﹒７元；

海通證券（０６８３７）升１﹒６７％，報７﹒３元；中國銀河（０６８８１）揚１﹒３４％，

報３﹒７９元。

本地銀行股全線向下，中銀香港（０２３８８）滑１﹒６６％，報２６﹒６元，創逾兩年半

新低，連跌１２日累挫１４％；東亞銀行（０００２３）走低１﹒８９％，報２０﹒７５元；恆

生銀行（０００１１）軟１﹒１６％，報１７０﹒５元；渣打（０２８８８）跌０﹒６７％，報

５９﹒３元。

內需股繼續追捧，旺旺（００１５１）飆２﹒５２％，報６﹒１元；日清（０１４７５）走

高０﹒９７％，報６﹒２２元；澳優（０１７１７）升２﹒４６％，報１２﹒５元；青啤

（００１６８）揚１﹒８１％，報４７﹒８５元；康師傅（００３２２）微漲０﹒１７％，報

１１﹒９８元；但統一（００２２０）軟０﹒１１％，報８﹒９８元。（ｙｋ）

