《經濟通通訊社１２日專訊》昨晚警方清場期間於葵芳港鐵站內施放多枚催淚彈，今早站內
仍然充斥刺鼻的氣味，港鐵於站內擺放大型風扇，有市民戴著口罩或遮掩口鼻才進入站內搭車。
港鐵凌晨發聲明指，由於當時站內有乘客和港鐵職員，有關事件及行動極有可能影響他們的
安全，對此表示非常遺憾，港鐵已就此向警方表示非常關注，並促請警方於執法期間必須先顧及
港鐵員工及乘客的安全。（ｆｗ）（ｚｚ）
12/08/2019 10:37
【修例風暴】警方昨晚葵芳站內放催淚彈，大堂今日仍充斥刺鼻氣味
《經濟通通訊社１２日專訊》昨晚警方清場期間於葵芳港鐵站內施放多枚催淚彈，今早站內
仍然充斥刺鼻的氣味，港鐵於站內擺放大型風扇，有市民戴著口罩或遮掩口鼻才進入站內搭車。
港鐵凌晨發聲明指，由於當時站內有乘客和港鐵職員，有關事件及行動極有可能影響他們的
安全，對此表示非常遺憾，港鐵已就此向警方表示非常關注，並促請警方於執法期間必須先顧及
港鐵員工及乘客的安全。（ｆｗ）（ｚｚ）
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