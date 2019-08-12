【修例風暴】警方昨晚葵芳站內放催淚彈，大堂今日仍充斥刺鼻氣味

《經濟通通訊社１２日專訊》昨晚警方清場期間於葵芳港鐵站內施放多枚催淚彈，今早站內

仍然充斥刺鼻的氣味，港鐵於站內擺放大型風扇，有市民戴著口罩或遮掩口鼻才進入站內搭車。

港鐵凌晨發聲明指，由於當時站內有乘客和港鐵職員，有關事件及行動極有可能影響他們的

安全，對此表示非常遺憾，港鐵已就此向警方表示非常關注，並促請警方於執法期間必須先顧及

港鐵員工及乘客的安全。（ｆｗ）（ｚｚ）

