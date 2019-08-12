【修例風暴】機場離境大堂１２時起實施進出管制安排

《經濟通通訊社１２日專訊》機管局表示，留意到網上有人發起今日於機場進行公眾活動，

為維持運作暢順，中午１２時開始，將繼續實施進出管制安排，持有效機票或２４小時內離境登

機證或有效護照的離境旅客，或持有相關證件的機場員工，才能進入一號客運大樓離境大堂，直

至另行通知。機管局將啟動機場緊急應中心，並安排保安人員在場協助，呼籲旅客預留充裕時間

前往機場。（ｆｗ）（ｚｚ）

