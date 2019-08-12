《每周華語－黃溢華》光電效應、激光世代、戰艦飛船、科研爭雄

《每周華語》國際貿易及全球化已步入了全新的戰略新世代，廿、卅年前，解決貿赤，最直

接是買入大量貴價的飛機及汽車等產品，例如１９８０╱２０００年，中國大手買入美國農產品

，大型飛機及大量汽車甚而消費產品，手機。今天，涉及中國自身可生產亦因為知識產權與軍事

之可能應用，甚而國家自身安全之考量，使貿易談判步入了不易解決的地步。



２００５年瑞士郵政發行了愛恩斯坦的郵票、郵戳，以紀念相對論誕生一百年。愛恩斯坦當

然聰明，他於１９０５年發表多篇突破性論文，使傳統物理理論╱方法起了革命性的變化。平地

一聲雷：相對論及光電效應的深層面內容與意義，即使過了一世紀，仍不斷因為有新的物理現象

發現╱實驗與商業╱軍事應用，而不停地改變了人類的生活及對宏觀╱微觀宇宙的見解。愛恩斯

坦有別於其他聰明絕頂的科學家，不只於他勇於提出新的見解，他的強項不在數學而在極有突破

性的思維與幻想力！牛頓力學雄霸物理世界二、三百年，但無科學家再有新的分析╱見解去解釋

１９００年代不斷出現的物理現象：例如輻射、能量、時間╱時空的基礎及宇宙不解之謎。



沒有相對論，不可能有極為精準的「ＧＰＳ」，因為「時間」在地面及大氣層以外有不同的

極微小差異！幸好有人造衛星，但若無相對論微調時間的差異，根本不可能有全球定位系統。人

類飛往月球，因為火箭速度遠不及光速，用牛頓力學已足夠。但全球定位，時間一旦有極微小的

差異，地面接收的「定位」（位置）便可以相差很遠。



愛恩斯坦的相對論需要實驗認證旳東西╱層面太多太困難，重力波多年前才確認真的存在。

愛恩斯坦拿下諾貝爾物理學獎，因為「光電效應」、卻不是因為相對論的完美貢獻。「光電效應

」不直接引致「激光」的發現。「激光」簡稱「Ｌａｓｅｒ」（Ｌｉｇｈｔ

Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｓｔｉｍｕｌａｔｅｄ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ ｏｆ

Ｒａｄｉａｔｉｏｎ）。１９５５╱１９６０年，科學家掌握了釋放能量束的可行性，與愛恩斯

坦的「光電效應」一文之預示不謀而合，相互引證了「激光」可以單獨發展，未幾，更發現了「

激光」有大量的商業、醫療及軍事應用。可以民用，也可以軍用。電影「星球大戰」中的「激光

棒」不是科幻！而「激光槍」與「激光砲」已在軍事科研項目中，未來戰場出現「激光」武器不

足為奇。而日常教學、商用（例如１９７０╱１９９０年代大賣的Ｌａｓｅｒ ｄｉｓｃ

ｐｌａｙｅｒ）的「激光」產品多的是。音響已必須有「激光」存在，而目測早由「激光」測量

代替。醫生做手術，少不了用「激光」輔助。這一切的科研理論基礎可行性，可以由「光電效應

」一文的理論分析而產生一石激起千層浪的效應！一世紀至今，「激光」全球普及，比人類發明

「刀」和「劍」有同級的重要性。事實上，激光的重要性比「刀」和「劍」更為重要。而如何運

用科研、科技及其衍生的系列產品的成果？則不是科研可以限制，也不可以單靠法律去理解、判

斷。



愛恩斯坦的相對論，其中一個結果是「質能互換」！一世紀前的發現，使我們真正明白為何

有太陽！為何有「太陽能」！亦不幸有核武成為「武器」。美伊再大戰否？且看美國會否認為伊

朗會否用核能的餘下產物生產核彈。那麼為甚麼由美國去「執法」？不是中英俄法德日？真的

「有理」說不清。美國乃世界警察：因而美國決定伊朗犯法了？美伊「開戰」，機會存在且不肯

定。因為美國「如何」執法？無人可「控制」乎？！所有事情，如國失去有效制衡，世界可以極

為極權。美國一旦打伊朗，其軍事行動非常合乎法理。這又是真的嗎？法律重要，但法律自身有

巨大限制，不是所有事情法律可以完美公平地可解決。採用核能，所有國家都有權利！登月所有

國家都有權利。但地球村由五、六個大國去決定不少事「可做、不可做」：公平嗎？伊朗用核能

也須美國批准，美伊爭持下去，最終必衍生中東的戰禍。



美國海軍實力驚人。１９４４年主力艦密蘇里號下水服役，且成為日本１９４５年接受無條

件投降的地點。１９９１年，密蘇里號服役已差不多半世紀，用主力砲轟打伊拉克在科威特的軍

事力量，殺傷威力驚人！如果不用傳統的主砲，未來的戰艦全用「激光砲」，那麼，由戰機以至

海上戰艦，殺傷力必倍增，而「星球大戰」的科幻劇情便成為事實，真的可以存在。



上一世紀前，飛機航程有限，乘客又只有幾位。因而飛船便成為航天的主力，為客人提供空

中長途的工具。１９９０年代初德國企業「Ｚｅｐｐｅｌｉｎ

Ｌｕｆｔｓｅｈｉｆｆｔｅｃｈｉｋ ＧｍｂＨ」，其中「Ｚｅｐｐｅｌｉｎ ＮＴ」系列

（ＮＴ，Ｎｅｕｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ，即德文中的「新科技」）成為新一代的科研╱觀

光專用飛船。１９００年初，「Ｚｅｐｐｅｌｉｎ」已在飛行中，１９３０年代，飛船十分之普

及，可惜１９３７年飛船大爆炸，使飛船行業終止；且１９３９年二次大戰爆發。二戰之後，航

空業已由飛機取代飛船。今天飛船又再出現！但已是更高科技的產物，且用途更為專門╱專業了

。各國科研爭雄，人家英法德日俄一百多二百年前已起步！「方寸之小」的郵票也由外國於一百

多年前引入大清國。各位，中國必須自力更生發展各領域的科研。



德國的「Ｚｅｐｐｅｌｉｎ ＮＴ」飛船平台，不只用作高級觀光旅程，不少科研單位也採

用此平台，進行大氣層的研究，地域測量及高空觀星，以分析比較不同星星╱星系及太陽╱月球

等的科研結果。今時今日，飛船在高科技推動之下又再重投航空業。海陸空科研已由地球、深海

去了月球╱太空。今天中國掌控了全球八十巴仙稀土的出口！但由月球開採更多稀土不是夢，只

是「時間╱成本」問題要解決：飛去月球！《資深市場人士 黃溢華》

