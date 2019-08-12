【修例風暴】醫管局：共４５人因昨警民衝突送院，有傷者年僅８歲

《經濟通通訊社１２日專訊》昨日多個地區發生警民衝突。醫管局表示，截至上午１１時，

有４５人受傷送院，傷者年紀最小年僅８歲，其中２人情況嚴重，包括一名在廣華醫院留醫的男

傷者，及一名在伊利沙伯醫院留醫的女傷者。另外２３人情況穩定，２０人經治理後已出院。（

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