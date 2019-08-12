《經濟通通訊社１２日專訊》傳媒多次於警民衝突現場發現過期催淚彈彈殼，惟多次向警方
查詢，均不得要領。今日警方於記者會上首度承認，在驅散行動曾使用「過期」催淚彈，並解釋
是「過了最佳效能期」的催淚彈，又強調不會對公眾造成危險，主要是影響發射機率。
警務處助理處長麥展豪表示，根據警方掌握的資料及供應商資料，催淚彈過了「最佳效能期
限」，會影響發射機率，但暫不能提供已使用的具體數字，而庫存亦因行動細節原因不擬公開，
他指即使「過期」亦不會對公眾帶來更多傷害，並已作相關檢視。（ｆｗ）（ｚｚ）
12/08/2019 18:43
【修例風暴】警方首次承認使用過期催淚彈
《經濟通通訊社１２日專訊》傳媒多次於警民衝突現場發現過期催淚彈彈殼，惟多次向警方
查詢，均不得要領。今日警方於記者會上首度承認，在驅散行動曾使用「過期」催淚彈，並解釋
是「過了最佳效能期」的催淚彈，又強調不會對公眾造成危險，主要是影響發射機率。
警務處助理處長麥展豪表示，根據警方掌握的資料及供應商資料，催淚彈過了「最佳效能期
限」，會影響發射機率，但暫不能提供已使用的具體數字，而庫存亦因行動細節原因不擬公開，
他指即使「過期」亦不會對公眾帶來更多傷害，並已作相關檢視。（ｆｗ）（ｚｚ）
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