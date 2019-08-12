【修例風暴】鄧炳強承諾未完成檢視前停用過期催淚煙

《經濟通通訊社１２日專訊》今日警方於記者會上首度承認，在驅散行動曾使用「過了最佳

效能期」的催淚彈。警務處助理處長麥展豪指明白市民關警方會否再用過期催淚彈，他指當局會

作出檢視後再決定，又指檢視進行中，完成後會通知大家。警務處副處長鄧炳強在記者不斷追問

何時會完成檢討後補充，由於大家對過期催淚彈有關注，警方在檢視完結前不會使用過期催淚彈

，如果真係有需要使用過期催淚彈，使用前將會對外發布。（ｆｗ）（ｚｚ）

