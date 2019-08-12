《經濟通通訊社１２日專訊》今日警方於記者會上首度承認，在驅散行動曾使用「過了最佳
效能期」的催淚彈。警務處助理處長麥展豪指明白市民關警方會否再用過期催淚彈，他指當局會
作出檢視後再決定，又指檢視進行中，完成後會通知大家。警務處副處長鄧炳強在記者不斷追問
何時會完成檢討後補充，由於大家對過期催淚彈有關注，警方在檢視完結前不會使用過期催淚彈
，如果真係有需要使用過期催淚彈，使用前將會對外發布。（ｆｗ）（ｚｚ）
12/08/2019 19:10
【修例風暴】鄧炳強承諾未完成檢視前停用過期催淚煙
《經濟通通訊社１２日專訊》今日警方於記者會上首度承認，在驅散行動曾使用「過了最佳
效能期」的催淚彈。警務處助理處長麥展豪指明白市民關警方會否再用過期催淚彈，他指當局會
作出檢視後再決定，又指檢視進行中，完成後會通知大家。警務處副處長鄧炳強在記者不斷追問
何時會完成檢討後補充，由於大家對過期催淚彈有關注，警方在檢視完結前不會使用過期催淚彈
，如果真係有需要使用過期催淚彈，使用前將會對外發布。（ｆｗ）（ｚｚ）
|興證快訊12/08/2019
港股反覆下跌
|FOCUS12/08/2019
【FOCUS】施政報告預告更大膽 宜先全面反思政策失誤免再錯
|生財有道12/08/2019
《開市Good Morning》涂國彬：油價下跌PPI難復甦
|生財有道12/08/2019
【玩賺QQ】次季手遊收入料大彈兩成 騰訊「爆款」冀持續變現
|生財有道12/08/2019
【華為動向】開發者大會亮點逐個捉 華為鴻蒙OS與EMUI 10
|國際動態12/08/2019
白宮晤社媒 冀遏網絡極端主義
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰