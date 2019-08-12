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即市新聞

12/08/2019 09:12

《地產人眼－黃漢成》改用途順勢而為，發展商靈活變通

　　《地產人眼》經濟環境及商業市況走勢每天在變，將物業用途隨市道而轉變，實乃慣常之事
，發展商大鴻輝位於鰂魚涌區的全新商業項目快將落成，隨著市場需求變化，物業由原先計劃作
酒店發展，繼而轉作發展銀座式商廈，到最終落實作寫字樓用途，足見香港發展商對市場的高敏
感度及其靈活變通。
　
　　據報道，上述發展項目在部署重建之時，基於當時旅遊業相當蓬勃，原打算作酒店發展，然
而２０１５年實施的「一周一行」，加上國內經濟放緩與及中港矛盾等種種因素影響，國內訪港
遊客曾一度銳減，令零售、旅遊及酒店業陷入低谷；近年國內遊客來港數字雖回升，但他們旅遊
及消費的模式已大大改變，不少國內旅客都選擇即日來回香港，過夜旅客則相對大為減少，對酒
店客房需求亦自然回落，再加上近年在活化工廈政策下，出現了不少由工廈改建而成的酒店，據
旅發局數據顯示，於２０１３年自由行高峰期間，本港共有２２５間酒店，提供約７萬個房間，
而截至去年９月為止，全港酒店房數已增加至逾８萬間，令酒店市場的競爭加倍激烈，發展商遂
把酒店改作發展銀座式商廈，希望吸納食肆及零售等租客，實屬趨利避害之舉。
　
　　與此同時，粵港澳大灣區發展計劃正全力推展，香港被定位作國際金融、航運及貿易中心，
未來對商廈之需求只會有增無減，而港島東鰂魚涌近年商貿氣氛趨濃，區內商廈正是不少公司機
構落戶的理想選擇，反觀銀座式商廈，位處零售消費核心旺區（如旺角、銅鑼灣等）方具地利優
勢，而鰂魚涌區在地點位置上無疑是稍遜一籌，在種種考量盤算下，發展商最後決定把鰂魚涌新
項目由銀座式商廈再轉作寫字樓用途，無疑是明智的決定。
《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

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