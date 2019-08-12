《鍾之日記》捲入政治風暴，太古國泰受壓

《鍾之日記》８月１２日，香港天氣：熱。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美貿易戰短期內無達成協議跡象，美國總統特朗普對９月會否再次舉行會談態度曖昧，並

決定美國暫時不與華為做生意。中證監「三箭齊發」大力度鬆綁兩融業務，希望藉此刺激Ａ股市

場活躍度，祖國股市今日大升，而深陷政治風暴的香江魚缸卻再下跌。



＊恆指連跌兩個交易日＊



上周五（９日）美股三大指數全線下挫，港股缺乏利好消息支持，今早亦低開６９點報

２５８６９點。雖然Ａ股反彈，但仍僅在早段帶動恆指最多升１２９點，報２６０６９點，手機

設備股受惠華為最新公布新機及新系統帶動上揚，重磅股騰訊（００７００）績前亦有資金吸納

。然而，港股兩萬六關口很快便得而復失，受本地政治氣氛緊張及示威活動影響，地產股、港鐵

（０００６６）及國泰（００２９３）沽壓重。下午恆指由升轉跌，最終以全日最低位收市，報

２５８２４點跌１１４點或跌０﹒４４％，連跌兩個交易日，主板成交５８７﹒８４億元減少逾

１４％。



＊Ａ場重上二千八＊



滬深早盤高開後，在釀酒、券商等帶動維持高位震盪，尾市升幅擴大，滬綜指全日彈

１﹒４５％，報２８１５點重返二千八；深證成指大漲２﹒０８％，創業板指飆２﹒１４％。

人民銀行第二季度中國貨幣政策執行報告，強調穩健的貨幣政策要鬆緊適度，保持流動性合

理充裕。人行在連續十四日停逆回購操作後今日重啟，進行３００億元人民幣．下同）７天期逆

回購中標利率持平，為２﹒５５％，今日淨投放３００億人民幣。兩市全日成交３６２７億元，

較上一交易日成交跌４﹒７％。外資淨買入Ａ股近２２﹒４億元，為連續第三日淨流入。

人民幣兌一美元中間價今報７﹒０２１１，較上個交易日貶７５點子，連貶八個交易日，創

逾１１年（２００８年４月２日以來）新低。人行報告提出，建立在香港發行中央銀行票據的常

態機制，這也意味著人行在香港發行人民幣中央銀行票據將步入常態化。



＊國泰遭內地民航局拖壓，大股東太古系全線瀉＊



反修例大型示威持續兩個月未平息，昨日（１１日）再發生多區的警民衝突，警方於彌敦道

發射催淚彈及布彈袋，有一名身穿黑衣的女子右眼受傷流血，疑被布袋彈所傷。市民質疑警方不

當使用武力，今日下午在機場舉行集會，示威者坐滿整個一號客運大樓接機大堂。

另外，國泰航空亦陷入政治風波。國家民航局上周五向國泰發出重大航空安全風險警示，向

國泰提出３點要求，包括跟參與和支持非法示威的員工「割席」，禁止相關員工執行內地航班職

務。

面對內地龐大壓力國泰隨即「跪低」，在周末發聲明指，將遵從民航局要求，並證實被控暴

動罪的機師已停飛，另解僱兩名行為不當的地勤員工。再到今日下午，國泰行政總裁何杲向員工

發內部信指，就目前情況，參加或支持非法示威的員工會受紀律處分，情況嚴重可以導致中止僱

傭關係。何杲亦指，今日機場的示威活動沒取得當局許可，活動會被視為非法，員工不能支持或

參與集會。

國泰航空的大股東是太古公司，持股４５％，而第二大股東是中國國航（００７５３）

（滬：６０１１１１）持股２９﹒９９％。國泰和國航是交叉持股，其持有中國國航超過１８％

的股份，是第二大股東。

受事件影響，國泰航空首當其衝收瀉４﹒９％，而國航亦跌１﹒７％；而第一大股東的太古

系亦全線受壓，太古Ａ（０００１９）瀉６﹒２％，太古地產（０１９７２）大挫５﹒４，太古

Ｂ（０００８７）亦跌４﹒９％。



＊中證監三招鬆綁兩融，中資券商齊獲捧＊



繼上周證金公司宣布下調轉融資費率８０基點後，中央再有利好政策催谷股市。中證監「三

箭齊發」大力度鬆綁兩融業務，分別取消了最低維持兩融擔保比例不得低於１３０％的統一限制

；明確除現金、股票、債券外，客戶可以證券公司認可的其他證券資產作為補充擔保物；以及將

標的數量由９５０隻擴大至１６００隻。

國金證券表示，此次滬深兩市融資融券標的的大範圍擴充正當其時。這充分體現了監管層希

望提升當前Ａ股市場交易活躍度的意願，將促進Ａ股更加平穩健康發展。

國泰君安亦指，本次政策調整的信號意義很強，增強市場活躍度的政策導向或將延續。

２０１３年至２０１４年兩融標的股３次大擴容，其中，２０１３年兩次大幅擴容次日，滬深

３００指數漲幅均超過３％。

在外圍因素不明朗下，中央主動出手維穩，一眾中資券商股獲捧向上。中信建投

（０６０６６）飆６％，中金公司（０３９０８）漲２﹒７％，海通證券（０６８３７）

升１﹒７％，中信証券（０６０３０）升１﹒５％，中國銀河（０６８８１）及招商證券

（０６０９９）亦雙雙升１﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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