【駐京專電】商務部：首７月中國外貿發展保持穩中提質態勢

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》商務部外貿司負責人指出，今年１－７月

，中國外貿發展保持穩中提質態勢。

７月進出口值創今年單月新高，推動規模穩步擴大。７月當月，進出口２﹒７４萬億元（人

民幣﹒下同），出口１﹒５３萬億元，均為今年以來單月最高水平。１－７月，進出口

１７﹒４１萬億元，增長４﹒２％。其中，出口９﹒４８萬億元，增長６﹒７％；進口７﹒９３

萬億元，增長１﹒３％；貿易順差１﹒５５萬億元，擴大４７﹒４％。

結構持續優化。一是國際市場布局更加優化。與「一帶一路」沿線國家貿易便利化水平不斷

提高，進出口增長１０﹒２％，拉動整體進出口增長２﹒８個百分點。與傳統貿易夥伴歐盟、東

盟進出口分別增長１０﹒８％、１１﹒３％。



＊上半年與２５個自貿協定夥伴進出口增３﹒８％＊



上半年，中國與２５個簽訂自貿協定的貿易夥伴進出口增長３﹒８％。二是國內區域布局更

加均衡。中西部地區出口增長１３﹒８％，高於整體增速７﹒１個百分點，佔比提高１﹒１個百

分點至１７﹒５％。三是民營企業出口主力軍地位更加鞏固。上半年，有進出口實績的民營企業

達到３３﹒６萬家，增長８﹒５％，佔比近８０％。１－７月，民營企業出口增長１４﹒２％，

佔比達到５０﹒９％，拉動出口增長６﹒８個百分點。

四是出口商品結構不斷升級。機電產品出口增長６﹒１％，較１－６月加快０﹒８個百分點

。其中，集成電路、金屬加工機床、挖掘機、醫療器械等高技術、高質量、高附加值產品出口均

保持兩位數增長。紡織服裝等７大類勞動密集型產品出口保持競爭優勢，增長７﹒８％，高於整

體增速１﹒１個百分點，拉動出口增長１﹒５個百分點。五是一般貿易對出口拉動作用更加顯著

。一般貿易出口增長１０﹒１％，拉動整體出口增長５﹒８個百分點。

動能轉換加快。今年以來，各部門各地方加大政策支持，積極培育貿易新業態新模式。第三

批２２個跨境電商綜試區加快建設，上半年，跨境電商零售進出口快速增長。首批二手車７月順

利實現出口，下半年出口規模有望快速擴大。下一步，加工貿易保稅維修項目還將持續落地，進

一步吸引更高技術水平、更大增值含量的加工製造和生產服務環節向中國轉移。

