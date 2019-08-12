《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行國際司司長朱雋日前表示，８月以來人民幣匯率的波
動是市場對美國不斷升級貿易摩擦的正常的反應。她批評美國不顧事實給人民幣貼上標簽，形容
美方舉動「損人不利己」。中國經濟具有巨大的韌性潛力和回旋餘地，有信心亦有能力應對各種
情況。
朱雋認為，僅從美國自身的評估他國匯率政策法律來看，認定中國操縱匯率也是站不住腳的
。相反，通過觀察人民幣近一年多來波動，美國不斷升級貿易摩擦，恰恰是人民幣匯率波動的重
要的外部擾動因素，也是國際金融市場不穩定的重大根源。（ａｃ）
12/08/2019 09:23
【聚焦人幣】人行：本月人幣波動是市場對貿戰升級的正常反應
《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行國際司司長朱雋日前表示，８月以來人民幣匯率的波
動是市場對美國不斷升級貿易摩擦的正常的反應。她批評美國不顧事實給人民幣貼上標簽，形容
美方舉動「損人不利己」。中國經濟具有巨大的韌性潛力和回旋餘地，有信心亦有能力應對各種
情況。
朱雋認為，僅從美國自身的評估他國匯率政策法律來看，認定中國操縱匯率也是站不住腳的
。相反，通過觀察人民幣近一年多來波動，美國不斷升級貿易摩擦，恰恰是人民幣匯率波動的重
要的外部擾動因素，也是國際金融市場不穩定的重大根源。（ａｃ）
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