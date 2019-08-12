《經濟通通訊社１２日專訊》國際貨幣基金組織ＩＭＦ發布「執董會與中國的第四條磋商」
報告。報告認為，中國沒有大規模干預人民幣匯率。報告重申２０１８年中國經常帳戶順差下降
，人民幣匯率水平與經濟基本面基本相符。
此外，多位美國專家表示，這份報告證實中國並未「操縱匯率」，美方相關指責毫無根據、
站不住腳。（ｃｔ）
12/08/2019 08:53
【聚焦人幣】ＩＭＦ報告：中國沒有大規模干預人民幣匯率
《經濟通通訊社１２日專訊》國際貨幣基金組織ＩＭＦ發布「執董會與中國的第四條磋商」
報告。報告認為，中國沒有大規模干預人民幣匯率。報告重申２０１８年中國經常帳戶順差下降
，人民幣匯率水平與經濟基本面基本相符。
此外，多位美國專家表示，這份報告證實中國並未「操縱匯率」，美方相關指責毫無根據、
站不住腳。（ｃｔ）
|國際動態12/08/2019
白宮晤社媒 冀遏網絡極端主義
|生財有道09/08/2019
【嚟緊炒D乜】中信國際電訊估值吸引 業績公布在即可炒返轉！
|生財有道09/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵短期可上望52元
|FOCUS09/08/2019
【FOCUS】CPI、PPI分化加劇 央媽減息更見左右為難
|國際動態09/08/2019
槍械取代移民 成美網民頭號話題
|FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰