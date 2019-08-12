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即市新聞

12/08/2019 09:23

【華為動向】挑機Ａｎｄｒｏｉｄ：華為鴻蒙ＯＳ發布全產品支援

　　《經濟通通訊社１２日專訊》無懼美國政府全面封殺，華為在日前剛舉行的華為開發者大會
上正式發布自有操作系統鴻蒙（ＨａｒｍｏｎｙＯＳ），為全球第一個基於微內核的全場景分布
式ＯＳ，並以開源平台方式登場。
　　鴻蒙微內核已經投入商用，用於支付、人臉識別、指紋這種高安全級別場景，首次通過形式
化方法的認證，未來華為整個操作系統都將使用鴻蒙。華為還公布鴻蒙內核及ＯＳ的演進路標，
將在今年首發的智慧顯示器產品中率先使用鴻蒙ＯＳ１﹒０，未來三年，除完善相關技術外，鴻
蒙ＯＳ會逐步應用在可穿戴、智慧顯示器、車機等更多智慧設備中。華為宣布將投資１０億美元
，面向全球全面升級耀星計劃，建立華為生態。
　　另外，全球首款華為鴻蒙操作系統終端－榮耀智慧屏１１日正式發布，配備５５吋４Ｋ螢幕
、鴻鵠８１８等３顆華為自行研發晶片、內置式升降式ＡＩ攝影鏡頭，分為標準版與Ｐｒｏ版兩
款，售價分別為３７９９元人民幣與４７９９元人民幣。
　　榮耀智慧屏可與華為手機相互切換，透過螢幕投放等功能，使手機成為智慧屏的縮小觸控面
板及遙控器等。同時，只要將手機與ＮＦＣ貼紙輕輕碰觸，即可使智慧屏成為「大型手機」。不
過，目前上述功能暫時只支援華為及榮耀系列手機。（ｃａ）

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