【貿易開戰】瑞銀：中美年內難協議，中國明年ＧＤＰ降至５﹒８％

《經濟通通訊社１２日專訊》瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤在最新報告中稱，預料美國對

中國進口商品加徵關稅，會拖累未來一年中國ＧＤＰ增速至少３０個基點，且對經濟的衝擊可能

會集中體現在今年四季度。儘管美國依然表示希望同中方繼續展開經貿磋商，但美國是否真的希

望達成貿易協議並不清晰，而且近期摩擦升級或令中方立場更趨於強硬。

美國經濟、股市、大選情況的變化都可能令情況突然改變，不過目前來看，中美雙方在年內

乃至明年美國大選前達成貿易協議的可能性降低。現在的基準預測情形是中美雙方無法在年內達

成貿易協議，但貿易摩擦也不會進一步升級。瑞銀將今明兩年中國經濟增速分別由６﹒２％和６

﹒１％下調至６﹒１％和５﹒８％。

瑞銀預計中國政府會進一步放鬆國內政策，包括人行加大流動性投放、在年內再降準１００

個基點，以及政府加大對基建的融資支持等。預計市場利率還會下行１０－２０個基點，中國央

行可能會隨著美聯儲（ＦＥＤ）進一步降息下調流動性操作工具利率１０個基點，但今年不會下

調基準存貸款利率。



＊人幣匯率明年底調整至７﹒２＊



不過，２０２０年隨著整體經濟進一步放緩、通脹走弱，預計中國央行可能會下調基準貸款

利率２５個基點，或者加快推進貸款利率市場化。報告預計人行會謹慎管理人民幣匯率預期，將

２０１９年底人民幣對美元匯率預測小幅調整至７﹒１，明年年底調整至７﹒２。

瑞銀報告還指出，貿易摩擦進一步升級的風險較大。若貿易摩擦進一步升級，預計２０２０

年ＧＤＰ增速會降至５﹒５％。中國政府屆時可能會明顯放松國內政策，包括人行降準２００個

基點、下調基準貸款利率５０個基點、推動整體信貸增速反彈至１３％以上，並加大財政支持等

。而在此情形下，人民幣匯率或面臨更大的貶值壓力，２０２０年底或貶至７﹒３。（ｃａ）

