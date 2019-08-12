  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/08/2019 09:44

【政策解讀】中信證券料貨幣政策不會明顯寬鬆，下半年或定向降準

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行發布《２０１９年二季度貨幣政策執行報告》，報告
中表示下一階段貨幣政策將保持定力，穩健的貨幣政策將保持鬆緊適度。中信證券認為，不會出
現明顯寬鬆跡象，下半年定向降準可期，四季度可能正式實施利率市場化改革。
　　中信證券認為，貨幣政策將運用結構化工具精準滴灌，解決製造業投資和小微企業融資問題
。預計人民幣匯率將保持大體穩定，物價受供需兩端影響，未來或將出現小幅下降，不會影響貨
幣政策基調。中小銀行流動性問題將持續得到關注，同業市場業務料將受到較嚴格監管。
（ｗｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態12/08/2019
白宮晤社媒 冀遏網絡極端主義
生財有道09/08/2019
【嚟緊炒D乜】中信國際電訊估值吸引 業績公布在即可炒返轉！
生財有道09/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵短期可上望52元
FOCUS09/08/2019
【FOCUS】CPI、PPI分化加劇 央媽減息更見左右為難
國際動態09/08/2019
槍械取代移民 成美網民頭號話題
FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金