《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行發布《２０１９年二季度貨幣政策執行報告》，報告
中表示下一階段貨幣政策將保持定力，穩健的貨幣政策將保持鬆緊適度。中信證券認為，不會出
現明顯寬鬆跡象，下半年定向降準可期，四季度可能正式實施利率市場化改革。
中信證券認為，貨幣政策將運用結構化工具精準滴灌，解決製造業投資和小微企業融資問題
。預計人民幣匯率將保持大體穩定，物價受供需兩端影響，未來或將出現小幅下降，不會影響貨
幣政策基調。中小銀行流動性問題將持續得到關注，同業市場業務料將受到較嚴格監管。
（ｗｌ）
12/08/2019 09:44
【政策解讀】中信證券料貨幣政策不會明顯寬鬆，下半年或定向降準
《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行發布《２０１９年二季度貨幣政策執行報告》，報告
中表示下一階段貨幣政策將保持定力，穩健的貨幣政策將保持鬆緊適度。中信證券認為，不會出
現明顯寬鬆跡象，下半年定向降準可期，四季度可能正式實施利率市場化改革。
中信證券認為，貨幣政策將運用結構化工具精準滴灌，解決製造業投資和小微企業融資問題
。預計人民幣匯率將保持大體穩定，物價受供需兩端影響，未來或將出現小幅下降，不會影響貨
幣政策基調。中小銀行流動性問題將持續得到關注，同業市場業務料將受到較嚴格監管。
（ｗｌ）
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