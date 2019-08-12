【人行放水】消息稱人行今進行３００億逆回購，淨投放３００億

《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，人行今日將進行３００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作，是繼連續十四日後重啟逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

