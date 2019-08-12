《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，人行今日將進行３００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作，是繼連續十四日後重啟逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
12/08/2019 09:22
【人行放水】消息稱人行今進行３００億逆回購，淨投放３００億
《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，人行今日將進行３００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作，是繼連續十四日後重啟逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
|國際動態12/08/2019
白宮晤社媒 冀遏網絡極端主義
|生財有道09/08/2019
【嚟緊炒D乜】中信國際電訊估值吸引 業績公布在即可炒返轉！
|生財有道09/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵短期可上望52元
|FOCUS09/08/2019
【FOCUS】CPI、PPI分化加劇 央媽減息更見左右為難
|國際動態09/08/2019
槍械取代移民 成美網民頭號話題
|FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰