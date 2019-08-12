【人行放水】人行事隔１４天後重啟逆回購，３００億逆利率持平

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，今日進行的３００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％，是繼連續十四日後重啟逆回購操作。。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元。（ａｃ）

