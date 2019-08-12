《經濟通通訊社１２日專訊》農業部今日表示，由於７月進口少於預期，已將
２０１８╱１９作物年度的大豆進口量預估較上月下調１５０萬噸，至８３５０萬噸。
農業部也將２０１８╱１９作物年度的玉米進口預估較上月上調７０萬噸，至４００萬噸。
農業部稱，玉米進口預估調整，主要是因為美國高粱進口大幅減少所致。（ｗｌ）
12/08/2019 16:10
【貿易開戰】農業部降１８╱１９作物年度大豆進口預估１５０萬噸
《經濟通通訊社１２日專訊》農業部今日表示，由於７月進口少於預期，已將
２０１８╱１９作物年度的大豆進口量預估較上月下調１５０萬噸，至８３５０萬噸。
農業部也將２０１８╱１９作物年度的玉米進口預估較上月上調７０萬噸，至４００萬噸。
農業部稱，玉米進口預估調整，主要是因為美國高粱進口大幅減少所致。（ｗｌ）
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