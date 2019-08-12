【聚焦數據】人行：７月Ｍ２按年增速降至８﹒１％，低於預期

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，７月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額１９１﹒９４

萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒１％，增速比上月末和上年同期均低０﹒４個百分點，

低於市場預期的增８﹒４％。

截至７月末，狹義貨幣（Ｍ１）餘額５５﹒３萬億元，同比增長３﹒１％，增速分別比上月

末和上年同期低１﹒３個和２個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額７﹒２７萬億元，同比增長４

﹒５％。當月淨投放現金１０８億元。（ｗｌ）

