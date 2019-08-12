《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，７月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額１９１﹒９４
萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒１％，增速比上月末和上年同期均低０﹒４個百分點，
低於市場預期的增８﹒４％。
截至７月末，狹義貨幣（Ｍ１）餘額５５﹒３萬億元，同比增長３﹒１％，增速分別比上月
末和上年同期低１﹒３個和２個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額７﹒２７萬億元，同比增長４
﹒５％。當月淨投放現金１０８億元。（ｗｌ）
12/08/2019 17:07
【聚焦數據】人行：７月Ｍ２按年增速降至８﹒１％，低於預期
《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，７月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額１９１﹒９４
萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒１％，增速比上月末和上年同期均低０﹒４個百分點，
低於市場預期的增８﹒４％。
截至７月末，狹義貨幣（Ｍ１）餘額５５﹒３萬億元，同比增長３﹒１％，增速分別比上月
末和上年同期低１﹒３個和２個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額７﹒２７萬億元，同比增長４
﹒５％。當月淨投放現金１０８億元。（ｗｌ）
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