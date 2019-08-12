【聚焦數據】人行：７月社會融資存量按年增１０﹒７％

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，初步統計，７月末社會融資規模存量為

２１４﹒１３萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒７％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１４５﹒５２萬億元，同比增長１２﹒７％；對

實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒１９萬億元，同比下降１３％；委托貸款餘額為

１１﹒７９萬億元，同比下降１０％；信托貸款餘額為７﹒８２萬億元，同比下降４﹒３％；未

貼現的銀行承兌匯票餘額３﹒３１萬億元，同比下降１５％；企業債券餘額為２１﹒４３萬億元

，同比增長１１﹒６％；地方政府專項債券餘額為８﹒８９萬億元，同比增長４７﹒５％；非金

融企業境內股票餘額為７﹒１９萬億元，同比增長３﹒９％。

從結構看，７月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６８％，同

比高１﹒３個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比１％，同比低０﹒３個百

分點；委托貸款餘額佔比５﹒５％，同比低１﹒３個百分點；信托貸款餘額佔比３﹒７％，同比

低０﹒５個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒５％，同比低０﹒５個百分點；企業債

券餘額佔比１０％，同比高０﹒１個百分點；地方政府專項債券餘額佔比４﹒２％，同比高

１﹒１個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒４％，同比低０﹒２個百分點。（ｗｌ）

