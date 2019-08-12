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12/08/2019 18:11

【駐京專電】銀保監：上半年商業銀行淨利潤同比增６﹒５％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》銀保監會公佈，２０１９年上半年，商業
銀行累計實現淨利潤１﹒１３萬億元（人民幣﹒下同），同比增長６﹒５％。商業銀行平均資產
利潤率為１﹒００％，較上季末下降０﹒０２個百分點；平均資本利潤率１３﹒０２％，較上季
末下降０﹒２２個百分點。
　　２０１９年二季度末，商業銀行不良貸款餘額２﹒２４萬億元（人民幣．下同），較上季末
增加７８１億元；商業銀行不良貸款率１﹒８１％，較上季末增加０﹒０１個百分點。二季度末
，商業銀行正常貸款餘額１２１﹒２９萬億元，其中正常類貸款餘額１１７﹒６５萬億元，關注
類貸款餘額３﹒６３萬億元。
　　二季度末，中國銀行業金融機構本外幣資產２８１﹒５８萬億元，同比增長８﹒２％。其中
，大型商業銀行本外幣資產１１４﹒４０萬億元，佔比４０﹒６％，資產總額同比增長８﹒３％
；股份制商業銀行本外幣資產４９﹒７９萬億元，佔比１７﹒７％，資產總額同比增長８﹒４％


＊上半年原保險保費收入２﹒５５萬億元，同比增１４％＊

　　上半年，保險公司總資產１９﹒５萬億元，較年初增加１﹒１７萬億，增長６﹒４％。其中
，產險公司總資產２﹒３８萬億元，較年初增長１﹒５％；人身險公司總資產１５﹒８２萬億元
，較年初增長８﹒３％；再保險公司總資產４０９０億元，較年初增長１２﹒１％；保險資產管
理公司總資產５９２億元，較年初增長６﹒２％。
　　２０１９年上半年，原保險保費收入２﹒５５萬億元，同比增長１４﹒２％。賠款與給付支
出６２３２億元，同比增長４﹒１％。保單件數高速增長。２０１９年上半年保險業新增保單件
數１８６﹒８億件，同比增長３９﹒４％。

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