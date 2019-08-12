【駐京專電】銀保監：上半年商業銀行淨利潤同比增６﹒５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》銀保監會公佈，２０１９年上半年，商業

銀行累計實現淨利潤１﹒１３萬億元（人民幣﹒下同），同比增長６﹒５％。商業銀行平均資產

利潤率為１﹒００％，較上季末下降０﹒０２個百分點；平均資本利潤率１３﹒０２％，較上季

末下降０﹒２２個百分點。

２０１９年二季度末，商業銀行不良貸款餘額２﹒２４萬億元（人民幣．下同），較上季末

增加７８１億元；商業銀行不良貸款率１﹒８１％，較上季末增加０﹒０１個百分點。二季度末

，商業銀行正常貸款餘額１２１﹒２９萬億元，其中正常類貸款餘額１１７﹒６５萬億元，關注

類貸款餘額３﹒６３萬億元。

二季度末，中國銀行業金融機構本外幣資產２８１﹒５８萬億元，同比增長８﹒２％。其中

，大型商業銀行本外幣資產１１４﹒４０萬億元，佔比４０﹒６％，資產總額同比增長８﹒３％

；股份制商業銀行本外幣資產４９﹒７９萬億元，佔比１７﹒７％，資產總額同比增長８﹒４％

。



＊上半年原保險保費收入２﹒５５萬億元，同比增１４％＊



上半年，保險公司總資產１９﹒５萬億元，較年初增加１﹒１７萬億，增長６﹒４％。其中

，產險公司總資產２﹒３８萬億元，較年初增長１﹒５％；人身險公司總資產１５﹒８２萬億元

，較年初增長８﹒３％；再保險公司總資產４０９０億元，較年初增長１２﹒１％；保險資產管

理公司總資產５９２億元，較年初增長６﹒２％。

２０１９年上半年，原保險保費收入２﹒５５萬億元，同比增長１４﹒２％。賠款與給付支

出６２３２億元，同比增長４﹒１％。保單件數高速增長。２０１９年上半年保險業新增保單件

數１８６﹒８億件，同比增長３９﹒４％。

