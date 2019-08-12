【華為動向】開發者大會亮點逐個捉：華為鴻蒙ＯＳ與ＥＭＵＩ１０

《經濟通通訊社記者馬湘琪１２日報道》２０１９華為全球開發者大會將在８月９日－１１

日在華為松山湖基地召開，除了揭開鴻蒙操作系統的神秘面紗，大會還介紹了華為終端重要的操

作係統「ＥＭＵＩ１０﹒０」、方舟編譯器、榮耀智慧屏等多種產品與技術。



＊自有操作系統鴻蒙ＨａｒｍｏｎｙＯＳ首登場＊



華為在大會首日正式發布自有操作系統鴻蒙（ＨａｒｍｏｎｙＯＳ），為全球第一個基於微

內核的全場景分布式ＯＳ，並以開源平台方式登場。

鴻蒙ＯＳ共有四大技術特性，分別是分布式架構首次用於終端ＯＳ，實現跨終端無縫協同體

驗、確定時延引擎及高性能ＩＰＣ技術使系統天生流暢、基於微內核架構重塑終端設備可信安全

，以及通過統一ＩＤＥ支援「一次開發，多端部署」，實現跨終端生態共享。

華為消費者業務董事長余承東介紹，鴻蒙微內核已經投入商用，用於支付、人臉識別、指紋

這種高安全級別場景，首次通過形式化方法的認證，未來華為整個操作系統都將使用鴻蒙。華為

還公布鴻蒙內核及ＯＳ的演進路標，將在今年首發的智慧顯示器產品中率先使用鴻蒙ＯＳ１﹒０

，未來三年，除完善相關技術外，鴻蒙ＯＳ會逐步應用在可穿戴、智慧顯示器、車機等更多智慧

設備中。明年推出鴻蒙２﹒０，後年３﹒０，鴻蒙系統首先用在榮耀智慧屏。

目前方舟編譯器支撐鴻蒙內核，「方舟編譯器能提升６０％的編譯性能」，將來鴻蒙微內核

能按需擴展，並希望用一個鴻蒙微內核代替全部內核。

余承東表示，中美貿易摩擦加速鴻蒙系統發布進程，華為本來準備明年春天發，現在提前到

今年秋天發行。如果確定不能使用安卓，可一夜間就啟動鴻蒙系統，從安卓系統遷移到鴻蒙ＯＳ

非常便捷，只需１至２天。從長久看，建設自己的生態未來競爭力會更強。



＊榮耀智慧屏預載鴻蒙系統、內置ＡＩ監察鏡頭＊



全球首款華為鴻蒙操作系統終端－－榮耀智慧屏１１日正式發布，配備５５吋４Ｋ螢幕、鴻

鵠８１８等３顆華為自行研發晶片、內置式升降式ＡＩ攝影鏡頭，分為標準版與Ｐｒｏ版兩款，

售價分別為３７９９元人民幣與４７９９元人民幣。

榮耀除了是首款預載鴻蒙系統的裝置，亦是華為旗下Ｈｏｎｏｒ首款智能電視產品，智慧屏

可與華為手機相互切換，透過螢幕投放等功能，使手機成為智慧屏的縮小觸控面板及遙控器等。

同時，只要將手機與ＮＦＣ貼紙輕輕碰觸，即可使智慧屏成為「大型手機」。

華為同時亦會提供影片服務，用戶可以直接購買電影、電視、音樂等內容，不過就未有透露

鴻蒙系統有哪些軟件支持，目前上述功能暫時只支援華為及榮耀系列手機。



＊ＥＭＵＩ１０分布式技術打開５Ｇ新未來＊



ＥＭＵＩ（Ｅｍｏｔｉｏｎ ＵＩ）是華為基於Ａｎｄｒｏｉｄ底層研發的移動ＯＳ系統，

第一代版本誕生於２０１２年，歷經七年的迭代已來到了ＥＭＵＩ９﹒１版本，日常用戶數超過

５億。而此次在開發者大會上發布的ＥＭＵＩ１０，華為消費者業務軟件總裁王成錄表示，它並

非只是ＥＭＵＩ９﹒１的簡單升級，更是華為技術發展史上的一座里程碑。

ＥＭＵＩ１０可以在多終端的環境下，實現“應用，如同在同一終端運行；用戶，如同使用

同一終端；開發者，可以實現一次開發，如同一終端開發，通過３大關鍵分布式技術，來打破跨

終端協同的瓶頸，可將手機、ＰＣ、平板、手表等終端的功能或硬件能力與其本身終端釋放開來

，虛擬成一個硬件能力共享資源池，用戶可不受終端的束縛，從這個共享資源池中獲取到任何所

需的功能，而打破單一硬件邊界，最終形成超級終端。

華為Ｐ３０系列等機型將在９月８日率先啟動ＥＭＵＩ１０ＢＥＴＡ版內測計劃下一代

Ｍａｔｅ系列首發搭載。



＊中美貿戰影響下失全球第一＊



在中美貿易戰陰影和美國禁令下，華為消費者業務ＣＥＯ余承東發表主題演講時表示，今年

上半年智能手機出貨量１﹒１８億台，同比增長２４％，因為美國制裁，二季度出貨量減少約

１０００萬台。如果沒有美國的制裁，今年４個季度出貨量應該分別是６０００萬台、７０００

萬台、８０００萬台和９０００萬台，出貨量成為世界第一。

他強調，全球手機份額持續領先，公司業務持續穩健增長，２０１８年出貨量達２﹒０６億

台，８年銷售量增長６８倍。

另外，美國總統特朗普９日表示，已確認美國將切斷與華為的業務往來。不過其後一位白宮

官員兼商務部發言人表示，美國商務部仍在評估美國企業向華為出售美國技術、軟件及服務的申

請。而特朗普稱美國暫時不會與華為做生意，是指聯邦政府採購華為設備的禁令。

