【ＦＯＣＵＳ】施政報告預告更大膽，宜先全面反思政策失誤免再錯

【ＦＯＣＵＳ】香港反修例政治風波進入第１０周，若單看鏡頭下的街頭火光、巷尾械鬥、

地鐵站內的白煙……恍惚間將國際金融中心誤認為動盪的第三世界地區絕不為過。傳奇大鱷Ｓｔ

ｅｖｅ Ｅｉｓｍａｎ最新就指，香港持續的示威動盪極可能損害全球經濟，

並成為金融市場的「黑天鵝」。

就在上周五（９日）傍晚，特首率一眾高官會見傳媒時放風稱，預計１０月中發表的《施政

報告》相當重要，及有「更大膽」的措施。其中會否如２０１７年宣布「兩級利得稅」般再推中

小企稅收優惠，以及如２０１８年拋出「明日大嶼願景」般大做「棕地」文章？種種猜想固然值

得期待，但如何走出「社會意見分歧絆腳石」的魔咒，避免再做錯決策，恐更是當務之急。



＊或優化利得稅，做「棕地」文章＊



商務及經濟發展局最新數據顯示，進入８月首周，訪港旅客跌幅由７月首周的１﹒５％擴大

至３１％；並警告，旅遊、零售、貿易、貨運等所帶動的經濟下行壓力正進一步惡化。特首林鄭

月娥周五甚至形容，現時香港經濟比ＳＡＲＳ和金融風暴時更嚴峻。

鑒於此，政府預告的最新《施政報告》將有「更大膽」的措施，具體是否有「料」到？從官

員近期的表態看，扶持中小企及解決房屋問題勢是重中之重。

早在２０１７年，特首於上任後首份《施政報告》提出「兩級利得稅」，將法團首

２００萬元的企業利得稅稅率減半至８﹒２５％。今次報告大有可能調整「２００萬」的門檻，

以及就「有關連企業只可提名一家企業受惠」限制鬆綁。此外，於去年１１月優化的中小企業融

資擔保計劃，或續提高最高貸款額、擔保期及降低擔保費。

至於２０１８年第二份《施政報告》拋出的「明日大嶼願景」，若想在如今政治氣氛下取得

進展，可謂舉步維艱。港府會否審時度勢，於今次報告大做「棕地」文章，甚至不排除動用早前

談之色變的《收回土地條例》「尚方寶劍」，以突破中短期土地供應這一解決高樓價問題的瓶頸

？



＊全民派錢？不如組新團隊兼全面反思政策錯誤＊



無論是慷慨幫助中小企、房屋等民生政策見新意、甚至坊間盛傳的「全民派錢」，政府在努

力「做靚」《施政報告》之餘，更當務之急恐是全面審視、檢討過往種種決策失誤的根源，走出

「社會意見分歧絆腳石」的魔咒，以防止與真正的民情南轅北轍。

反修例風波至今仍在升級，顯示整個司局團隊及行政會議已無法有效令特首免於進退失據及

有效施政。要避免未來決策再陷入失誤，特首實需籌組新的顧問或委員會團隊，就回歸以來，包

括自己在內的歷屆特首的政策錯誤進行全面反思（包括對「自由市場」的癡迷），以確定香港未

來的發展目標、挑戰和機遇，並以全新思維確定可實施的行動計劃。

否則，政府要麼陷入「盲點」做多錯多，要麼「頭痛醫頭、腳痛醫腳」地治標不治本，「增

加香港經濟的動力，增強香港在國際上的競爭力和吸引力」恐怕只會可望不可及。

