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12/08/2019 13:13

【ＦＯＣＵＳ】施政報告預告更大膽，宜先全面反思政策失誤免再錯

　　【ＦＯＣＵＳ】香港反修例政治風波進入第１０周，若單看鏡頭下的街頭火光、巷尾械鬥、
地鐵站內的白煙……恍惚間將國際金融中心誤認為動盪的第三世界地區絕不為過。傳奇大鱷Ｓｔ
ｅｖｅ　Ｅｉｓｍａｎ最新就指，香港持續的示威動盪極可能損害全球經濟，
並成為金融市場的「黑天鵝」。
　　就在上周五（９日）傍晚，特首率一眾高官會見傳媒時放風稱，預計１０月中發表的《施政
報告》相當重要，及有「更大膽」的措施。其中會否如２０１７年宣布「兩級利得稅」般再推中
小企稅收優惠，以及如２０１８年拋出「明日大嶼願景」般大做「棕地」文章？種種猜想固然值
得期待，但如何走出「社會意見分歧絆腳石」的魔咒，避免再做錯決策，恐更是當務之急。

＊或優化利得稅，做「棕地」文章＊

　　商務及經濟發展局最新數據顯示，進入８月首周，訪港旅客跌幅由７月首周的１﹒５％擴大
至３１％；並警告，旅遊、零售、貿易、貨運等所帶動的經濟下行壓力正進一步惡化。特首林鄭
月娥周五甚至形容，現時香港經濟比ＳＡＲＳ和金融風暴時更嚴峻。
　　鑒於此，政府預告的最新《施政報告》將有「更大膽」的措施，具體是否有「料」到？從官
員近期的表態看，扶持中小企及解決房屋問題勢是重中之重。
　　早在２０１７年，特首於上任後首份《施政報告》提出「兩級利得稅」，將法團首
２００萬元的企業利得稅稅率減半至８﹒２５％。今次報告大有可能調整「２００萬」的門檻，
以及就「有關連企業只可提名一家企業受惠」限制鬆綁。此外，於去年１１月優化的中小企業融
資擔保計劃，或續提高最高貸款額、擔保期及降低擔保費。
　　至於２０１８年第二份《施政報告》拋出的「明日大嶼願景」，若想在如今政治氣氛下取得
進展，可謂舉步維艱。港府會否審時度勢，於今次報告大做「棕地」文章，甚至不排除動用早前
談之色變的《收回土地條例》「尚方寶劍」，以突破中短期土地供應這一解決高樓價問題的瓶頸


＊全民派錢？不如組新團隊兼全面反思政策錯誤＊

　　無論是慷慨幫助中小企、房屋等民生政策見新意、甚至坊間盛傳的「全民派錢」，政府在努
力「做靚」《施政報告》之餘，更當務之急恐是全面審視、檢討過往種種決策失誤的根源，走出
「社會意見分歧絆腳石」的魔咒，以防止與真正的民情南轅北轍。
　　反修例風波至今仍在升級，顯示整個司局團隊及行政會議已無法有效令特首免於進退失據及
有效施政。要避免未來決策再陷入失誤，特首實需籌組新的顧問或委員會團隊，就回歸以來，包
括自己在內的歷屆特首的政策錯誤進行全面反思（包括對「自由市場」的癡迷），以確定香港未
來的發展目標、挑戰和機遇，並以全新思維確定可實施的行動計劃。
　　否則，政府要麼陷入「盲點」做多錯多，要麼「頭痛醫頭、腳痛醫腳」地治標不治本，「增
加香港經濟的動力，增強香港在國際上的競爭力和吸引力」恐怕只會可望不可及。

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